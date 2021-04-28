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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Штурм
ЛАСК - Штурм: обзор матча 28 апреля 2021
ЛАСК
28.04.2021, среда, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 6 тур
0 : 0
Завершен
Штурм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Штурм
90'
Замена
Б. Балай
️️️️
К. Йебоа
90'
Замена
Л. Ягер
️️️️
Ю. Газибегович
88'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
Замена
M. Altunbas
️️️️
Д. Райтер
86'
Замена
Т. Забитцер
️️️️
Й. Эггештайн
81'
78'
Желтая карточка
А. Данте
77'
Желтая карточка
Я. Яншер
76'
Замена
F. Mwepu
️️️️
А. Кюн
65'
Желтая карточка
Н. Гейрхофер
62'
Замена
Н. Гейрхофер
️️️️
И. Любич
Замена
Т. Гойгингер
️️️️
Х. Балич
59'
Замена
П. Филипович
️️️️
М. Поцман
59'
Замена
П. Михорль
️️️️
Д. Холланд
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
8
Лукас Гргич
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
8
Отар Китеишвили
ЦП
44
Амаду Данте
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
30
Андреас Кюн
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
5
Петар Филипович
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
26
Metehan Altunbas
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦП
18
Филипп Хуспек
ЦП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
15
Francisco Mwepu
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
3-1-3-3
30
Шлагер
28
Визингер
18
Траунер
16
Андраде
8
Холланд
8
Гргич
29
Райтер
26
Ранфтль
18
Балич
19
Поцман
19
Эггештайн
3-5-2
28
Зибенхандль
70
Газибегович
4
Горенц-Станкович
4
Немет
8
Китеишвили
25
Хирлендер
77
Любич
89
Яншер
44
Данте
9
Йебоа
30
Кюн
29
Райтер
26
26
29
Райтер
19
Поцман
5
Филипович
5
Филипович
19
Поцман
8
Холланд
34
Михорль
34
Михорль
8
Холланд
19
Эггештайн
10
Забитцер
10
Забитцер
19
Эггештайн
18
Балич
36
Гойгингер
36
Гойгингер
18
Балич
30
Кюн
15
15
30
Кюн
77
Любич
35
Гейрхофер
35
Гейрхофер
77
Любич
70
Газибегович
17
Ягер
17
Ягер
70
Газибегович
9
Йебоа
9
Балай
9
Балай
9
Йебоа
Остались в запасе
ЛАСК
Штурм
36
Томас Гебауэр
ВР
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
18
Филипп Хуспек
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
Остались в запасе
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
18
Филипп Хуспек
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча ЛАСК - Штурм
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
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