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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - ЛАСК
Штурм - ЛАСК: обзор матча 25 апреля 2021
Штурм
25.04.2021, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 5 тур
3 : 1
Завершен
ЛАСК
28'
Р. Реннер (АГ)
45+1'
Я. Яншер (П)
54'
К. Йебоа (П)
86'
М. Поцман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - ЛАСК
90'
Желтая карточка
Д. Райтер
Замена
F. Mwepu
️️️️
Ю. Газибегович
89'
Желтая карточка
Я. Яншер
87'
86'
ГОЛ! 3:1!
М. Поцман
Замена
Л. Ягер
️️️️
О. Китеишвили
83'
79'
Замена
Д. Райтер
️️️️
Т. Гойгингер
Замена
Б. Балай
️️️️
К. Йебоа
77'
71'
Замена
М. Поцман
️️️️
Р. Ранфтль
71'
Замена
Л. Гргич
️️️️
П. Михорль
58'
Замена
А. Андраде
️️️️
П. Филипович
58'
Замена
Й. Эггештайн
️️️️
М. Эмиль Мадсен
ГОЛ с пенальти! 3:0!
К. Йебоа
54'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Я. Яншер
45'
+1
45'
Желтая карточка
Ф. Визингер
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Реннер
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
89
Якоб Яншер
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
44
Амаду Данте
ЦП
30
Андреас Кюн
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
5
Петар Филипович
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
18
Хусейн Балич
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
27
Пауль Компош
ЦЗ
18
Филипп Хуспек
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
15
Sebastian Zettl
ЦФ
15
Francisco Mwepu
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
8
Лукас Гргич
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
3-5-2
28
Зибенхандль
4
Немет
4
Горенц-Станкович
70
Газибегович
25
Хирлендер
8
Китеишвили
77
Любич
44
Данте
89
Яншер
9
Йебоа
30
Кюн
2-1-5-2
30
Шлагер
28
Визингер
18
Траунер
8
Холланд
5
Филипович
34
Михорль
26
Ранфтль
36
Реннер
21
Мадсен
36
Гойгингер
18
Балич
70
Газибегович
15
15
70
Газибегович
8
Китеишвили
17
Ягер
17
Ягер
8
Китеишвили
9
Йебоа
9
Балай
9
Балай
9
Йебоа
34
Михорль
8
Гргич
8
Гргич
34
Михорль
5
Филипович
16
Андраде
16
Андраде
5
Филипович
36
Гойгингер
29
Райтер
29
Райтер
36
Гойгингер
26
Ранфтль
19
Поцман
19
Поцман
26
Ранфтль
21
Мадсен
19
Эггештайн
19
Эггештайн
21
Мадсен
Остались в запасе
Штурм
ЛАСК
27
Пауль Компош
ЦЗ
15
Sebastian Zettl
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
18
Филипп Хуспек
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
36
Томас Гебауэр
ВР
10
Томас Забитцер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
27
Пауль Компош
ЦЗ
15
Sebastian Zettl
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
18
Филипп Хуспек
ЦП
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
10
Томас Забитцер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Штурм - ЛАСК
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
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