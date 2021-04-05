Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Сендерийск
Ольборг - Сендерийск: обзор матча 05 апреля 2021
Ольборг
05.04.2021, понедельник, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 1 тур
3 : 2
Завершен
Сендерийск
40'
К. Куск
51'
P. Kanstrup (АГ)
84'
R.
33'
А. Якобсен (П)
90+4'
R. Hassan
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ольборг - Сендерийск
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
R. Hassan
Желтая карточка
M. Hannesbo
90'
Желтая карточка
Ф. Берстинг
87'
Замена
Т. Прица
️️️️
И. Фоссум
86'
ГОЛ! 3:1!
R.
Пас отдал
M. Hannesbo
84'
84'
Замена
Ф. Шмидль
️️️️
P. Kanstrup
84'
Замена
J. Simonsen
️️️️
Э. Фредериксен
Замена
R.
️️️️
М. Самуэльсен
78'
Замена
Т. ван Верт
️️️️
К. Куск
78'
75'
Замена
P. Buch Christiansen
️️️️
А. Якобсен
74'
Желтая карточка
Э. Хольм
70'
Желтая карточка
M. Albaek
Желтая карточка
М. Самуэльсен
70'
69'
Замена
R. Hassan
️️️️
R. Vinderslev
69'
Замена
Б. Финне
️️️️
Ю. Эскесен
Замена
Ф. Берстинг
️️️️
М. Росс
62'
Желтая карточка
М. Росс
54'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
P. Kanstrup
51'
Замена
M. Hannesbo
️️️️
Я. Нильсен
46'
ГОЛ! 1:1!
К. Куск
40'
33'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Якобсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
6
Педру Феррейра
ОП
8
Ивер Фоссум
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
7
Каспер Куск
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Сендерийск
20
Лоуренс Томас
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
6
R. Vinderslev
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
18
Андерс Якобсен
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Ольборг
6
Мальте Хойхольт
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
Сендерийск
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
11
Бор Финне
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
3-3-3-2
2
Росс
5
Теланнер
3
Нильсен
2
Паллесен
6
Феррейра
4
Гранли
8
Фоссум
14
Самуэльсен
26
Кристенсен
35
Ринне
7
Куск
4-4-2
20
Томас
3
Хольм
27
5
3
Гартенманн
17
22
Фредериксен
34
Эскесен
6
11
Райт
18
Якобсен
3
Нильсен
35
35
3
Нильсен
14
Самуэльсен
10
10
14
Самуэльсен
8
Фоссум
22
Прица
22
Прица
8
Фоссум
2
Росс
10
Берстинг
10
Берстинг
2
Росс
7
Куск
9
ван Верт
9
ван Верт
7
Куск
22
Фредериксен
21
21
22
Фредериксен
6
77
77
6
27
3
Шмидль
3
Шмидль
27
34
Эскесен
11
Финне
11
Финне
34
Эскесен
18
Якобсен
20
20
18
Якобсен
Остались в запасе
Ольборг
Сендерийск
6
Мальте Хойхольт
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
1
Nikolai Flø
ЦФ
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
6
Мальте Хойхольт
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Остались в запасе
1
Nikolai Flø
ЦФ
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Ольборг - Сендерийск
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
Новости команд
Все
Ольборг
Сендерийск
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
2020.02.01 12:48
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
2020.02.01 12:48
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+