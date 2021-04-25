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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Копенгаген
Орхус - Копенгаген: обзор матча 25 апреля 2021
Орхус
25.04.2021, воскресенье, 21:00
Дания. Суперлига, группа A, 5 тур
1 : 2
Завершен
Копенгаген
31'
К. Хойер
26'
Й. Винд
58'
Й. Стаге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орхус - Копенгаген
90'
+6
Желтая карточка
В. Нельссон
Желтая карточка
К. Грабара
90'
+6
Желтая карточка
B. Hvidt
90'
+3
90'
Замена
М. Оиконому
️️️️
Й. Винд
84'
Желтая карточка
Зека
Замена
Z. Duncan
️️️️
А. Гренбек
83'
Замена
А. Мунксгор
️️️️
К. Дикс
83'
Замена
Б. Санне
️️️️
P. Olsen
72'
72'
Замена
М. Кауфманн
️️️️
К. Вильчек
Замена
Д. Линкс
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
62'
Замена
B. Hvidt
️️️️
Н. Поульсен
62'
58'
ГОЛ! 1:2!
Й. Стаге
Пас отдал
В. Фишер
42'
Замена
В. Фишер
️️️️
М. Дарами
39'
Желтая карточка
Л. Лерагер
ГОЛ! 1:1!
К. Хойер
31'
30'
Желтая карточка
П. Анкерсен
26'
ГОЛ! 0:1!
Й. Винд
Пас отдал
Й. Стаге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
25
Камил Грабара
ВР
4
Кевин Дикс
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
5
Каспер Хойер
ЦЗ
33
Patrick Olsen
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
6
Зека
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Орхус
25
Бубакар Санне
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
24
Zach Duncan
ЦП
22
B. Hvidt
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
16
Пеп Бьель
АП
7
Виктор Фишер
ЦФ
7
Мустафа Бунду
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
4-4-2
25
Грабара
4
Дикс
18
5
Хойер
20
Хауснер
33
10
Блуме
11
Гренбек
6
Поульсен
23
Торстейнссон
38
4-3-1-2
1
Грютебуст
25
Нельссон
25
Занка
2
Анкерсен
34
Кристиансен
6
Стаге
21
Лерагер
6
Зека
9
Дарами
10
Вильчек
19
Винд
33
25
Санне
25
Санне
33
4
Дикс
3
Мунксгор
3
Мунксгор
4
Дикс
11
Гренбек
24
24
11
Гренбек
6
Поульсен
22
22
6
Поульсен
23
Торстейнссон
11
Линкс
11
Линкс
23
Торстейнссон
19
Винд
6
Оиконому
6
Оиконому
19
Винд
9
Дарами
7
Фишер
7
Фишер
9
Дарами
10
Вильчек
29
Кауфманн
29
Кауфманн
10
Вильчек
Остались в запасе
Орхус
Копенгаген
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
16
Пеп Бьель
АП
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
7
Мустафа Бунду
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
Остались в запасе
16
Пеп Бьель
АП
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
7
Мустафа Бунду
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Орхус - Копенгаген
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
НРГИ Парк
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