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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Шапекоэнсе
Флуминенсе - Шапекоэнсе: обзор матча 10 декабря 2021
Флуминенсе
10.12.2021, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 38 тур
3 : 0
Завершен
Шапекоэнсе
49'
Д. Брас
59'
Л. Энрике
90+2'
A. Hernández
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Шапекоэнсе
ГОЛ! 3:0!
A. Hernández
90'
+2
Замена
️️️️
Л. Энрике
85'
Замена
Д. Барселос
️️️️
Марлон
85'
78'
Замена
️️️️
L. Soldá
Замена
️️️️
Мартинелли
77'
Замена
A. Hernández
️️️️
Р. Бобадилья
77'
ГОЛ! 2:0!
Л. Энрике
Пас отдал
С. Хавьер
59'
ГОЛ! 1:0!
Д. Брас
Пас отдал
Марлон
49'
Желтая карточка
Д. Брас
45'
+2
45'
+2
Желтая карточка
R. Gebing
5'
Желтая карточка
Игнасио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
11
Джон Ариас
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
4
Луккас Кларо
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
7
Андре
ЦФ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Шапекоэнсе
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
25
Бузанелло
ЦФ
4
Игнасио
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
9
P. H. Perotti
ЦФ
0
R. Gebing
ЦФ
9
Rodriguinho
ЦФ
Флуминенсе
6
Данило Барселос
ЦЗ
29
Wiris Gustavo de Oliveira
ЦП
99
Abel Hernández
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
20
Дани Болт
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Шапекоэнсе
22
Igor Campos
ВР
28
Felipe Vasconcelos
ЦЗ
2-2-5
44
Брас
23
Марлон
11
Ариас
26
Касарес
8
Мартинелли
2
Хавьер
7
Андре
11
Энрике
25
Бобадилья
5
4
Игнасио
9
0
9
6
23
Марлон
6
Барселос
6
Барселос
23
Марлон
25
Бобадилья
99
99
25
Бобадилья
Остались в запасе
Флуминенсе
Шапекоэнсе
29
Wiris Gustavo de Oliveira
ЦП
16
Нонато
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
20
Дани Болт
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
22
Igor Campos
ВР
28
Felipe Vasconcelos
ЦЗ
Остались в запасе
29
Wiris Gustavo de Oliveira
ЦП
16
Нонато
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
20
Дани Болт
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Остались в запасе
22
Igor Campos
ВР
28
Felipe Vasconcelos
ЦЗ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Флуминенсе - Шапекоэнсе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
- : -
03.12.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
Стадион:
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