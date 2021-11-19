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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Баия
Спорт Ресифи - Баия: обзор матча 19 ноября 2021
Спорт Ресифи
19.11.2021, пятница, 03:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
1 : 0
Завершен
Баия
67'
П. Мосселин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Баия
90'
+4
Желтая карточка
Э. Фернандо
90'
+2
Замена
Э. Фернандо
️️️️
P. de Lucca
Желтая карточка
M. Silva
87'
85'
Желтая карточка
J. Pablo Ramírez
Замена
R. Henrique
️️️️
E. Felipe
83'
Замена
S. TrÃ©llez
️️️️
Микаэл
83'
80'
Замена
J. Pablo Ramírez
️️️️
R. N. Oliveira
Замена
Чико
️️️️
H.
71'
68'
Замена
Роналдо
️️️️
Жилберто
ГОЛ! 1:0!
П. Мосселин
67'
Замена
П. Мосселин
️️️️
G.
62'
49'
Желтая карточка
Жилберто
46'
Замена
H. Rodallega
️️️️
M.
46'
Замена
R.
️️️️
Даниэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
77
Marcão Silva
ЦФ
1
Маилсон
ЦФ
6
Сандер
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
Баия
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
94
Даниэл
ЦФ
0
Maycon
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
4
Luiz Otávio
ЦФ
2
Нино Параиба
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
21
R. N. Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Спорт Ресифи
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
4
Чико
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
92
Carlos Eduardo
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
59
Flávio Eugênio Rodrigues de Souza
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
94
Паулиньо Мосселин
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
Баия
8
Luizao
ЦП
22
Douglas Borel
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
7
Роналдо
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
5
2
87
Микаэл
97
28
Велисон
35
1-5
29
Капишаба
13
Конти
21
9
Жилберто
26
1
87
Микаэл
22
22
87
Микаэл
15
4
Чико
4
Чико
15
39
94
Мосселин
94
Мосселин
39
97
5
5
97
9
Жилберто
7
Роналдо
7
Роналдо
9
Жилберто
21
10
10
21
94
Даниэл
10
10
94
Даниэл
0
11
11
0
5
35
Фернандо
35
Фернандо
5
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Баия
2
Хайнер
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
92
Carlos Eduardo
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
59
Flávio Eugênio Rodrigues de Souza
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
8
Luizao
ЦП
22
Douglas Borel
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
2
Хайнер
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
92
Carlos Eduardo
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
59
Flávio Eugênio Rodrigues de Souza
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
Остались в запасе
8
Luizao
ЦП
22
Douglas Borel
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Спорт Ресифи - Баия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
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