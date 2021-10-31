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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Палмейрас
Гремио - Палмейрас: обзор матча 31 октября 2021
Гремио
31.10.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 29 тур
1 : 3
Завершен
Палмейрас
11'
D. Souza
45+1'
Р. Вейга (П)
45+5'
Р. Вейга
90+5'
Б. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Палмейрас
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
Б. Лопес
90'
+1
Желтая карточка
Луан
85'
Замена
Л. Адриано
️️️️
Дуду
85'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Р. Вейга
84'
Замена
Данило
️️️️
Рони
Замена
Л. Силва
️️️️
Т. Сантос
78'
Замена
Д. Чурин
️️️️
Алиссон
78'
Замена
Х. Кампас
️️️️
М. Вилласанти
78'
77'
Замена
Данило
️️️️
З. Рафаэль
Желтая карточка
Алиссон
69'
68'
Замена
Уэсли
️️️️
Г. Скарпа
Замена
J. Robert
️️️️
J. Pyerre
68'
62'
Желтая карточка
Ф. Мело
Замена
Э. Маноэл
️️️️
D. Souza
61'
45'
+5
ГОЛ! 1:2!
Р. Вейга
Пас отдал
Г. Скарпа
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Вейга
Желтая карточка
J. Pyerre
39'
Желтая карточка
В. Каннеман
27'
ГОЛ! 1:0!
D. Souza
Пас отдал
Д. Коста
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
12
Бренно
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
25
Алиссон
ЦП
2
Вандерсон
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
4
Вальтер Каннеман
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Луан
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
93
Зе Рафаэль
ЦФ
33
Рони
ЦФ
23
Рафаэль Вейга
ЦФ
92
Дуду
ЦФ
10
Густаво Скарпа
ЦФ
14
Маркос Роша
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Гремио
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
41
Pedro Lucas
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
12
Габриэль Чапеко
ЦФ
4
Victor Ferraz
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
4
Руан
ЦФ
16
Лукас Силва
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
Палмейрас
15
Данило
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
42
Jailson
ЦФ
13
Renan
ЦФ
8
Данило
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
77
Брено Лопес
ЦФ
21
Уэсли
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
2-3-1-4
12
Бренно
3
33
Кортес
21
Сантос
20
Вилласанти
25
Алиссон
11
Коста
2
Вандерсон
4
Каннеман
21
7
2-5
1
Вевертон
15
Гомес
22
Пикерес
33
Рони
14
Роша
10
Скарпа
92
Дуду
23
Вейга
20
Вилласанти
8
Кампас
8
Кампас
20
Вилласанти
21
Сантос
16
Силва
16
Силва
21
Сантос
25
Алиссон
9
Чурин
9
Чурин
25
Алиссон
21
50
50
21
7
13
Маноэл
13
Маноэл
7
33
Рони
15
Данило
15
Данило
33
Рони
93
Зе Рафаэль
8
Данило
8
Данило
93
Зе Рафаэль
23
Вейга
77
Лопес
77
Лопес
23
Вейга
10
Скарпа
21
Уэсли
21
Уэсли
10
Скарпа
92
Дуду
4
Адриано
4
Адриано
92
Дуду
Остались в запасе
Гремио
Палмейрас
37
Дарлан
ОП
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
41
Pedro Lucas
ЦП
12
Габриэль Чапеко
ЦФ
4
Victor Ferraz
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
4
Руан
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
25
Габриэль Менино
ЦП
42
Jailson
ЦФ
13
Renan
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
37
Дарлан
ОП
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
41
Pedro Lucas
ЦП
12
Габриэль Чапеко
ЦФ
4
Victor Ferraz
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
4
Руан
ЦФ
Остались в запасе
25
Габриэль Менино
ЦП
42
Jailson
ЦФ
13
Renan
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Гремио - Палмейрас
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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