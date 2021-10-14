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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Шапекоэнсе - Атлетико Паранаэнсе
Шапекоэнсе - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 14 октября 2021
Шапекоэнсе
14.10.2021, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 26 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
58'
M. Ribeiro
89'
Кристиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шапекоэнсе - Атлетико Паранаэнсе
Замена
K. Nunes
️️️️
M.
90'
+7
Замена
R. Gebing
️️️️
M. Ribeiro
90'
+7
89'
ГОЛ! 1:1!
Кристиан
Пас отдал
Келлвен
88'
Желтая карточка
П. Энрике
75'
Замена
П. Энрике
️️️️
Абнер
68'
Замена
Биссоли
️️️️
Р. Кайзер
68'
Замена
Кристиан
️️️️
Ричард
Замена
G. Piola Minozzo
️️️️
Бузанелло
67'
Желтая карточка
Бузанелло
63'
61'
Замена
П. Роша
️️️️
З. Ивалдо
ГОЛ! 1:0!
M. Ribeiro
Пас отдал
A. Leite
58'
53'
Желтая карточка
Т. Хелено
46'
Желтая карточка
Ричард
46'
Желтая карточка
Никао
Желтая карточка
M. Ribeiro
46'
46'
Замена
Келлвен
️️️️
Марсиньо
Желтая карточка
A. Leite
44'
44'
Желтая карточка
З. Ивалдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шапекоэнсе
33
Joilson
ЦЗ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
13
Кейллер
ЦФ
4
Игнасио
ЦФ
55
Джордан
ЦФ
25
Бузанелло
ЦФ
0
A. Leite
ЦФ
5
Moisés Ribeiro
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
7
Mike
ЦФ
9
Rodriguinho
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
2
Марсиньо
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
44
Тиаго Хелено
ЦФ
5
Педро Энрике
ЦФ
25
Ричард
ЦФ
18
Лео Читтадини
ЦФ
16
Абнер
ЦФ
11
Никао
ЦФ
80
Давид Теранс
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Шапекоэнсе
25
Rafael
ЦП
19
Marquinho
ЦП
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
6
Gianluca Piola Minozzo
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
19
Alan Santos
ЦФ
0
R. Gebing
ЦФ
0
K. Nunes
ЦФ
9
P. H. Perotti
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
13
Педро Энрике
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
18
Кристиан
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
1-5
33
5
9
7
43
0
5
23
Сантос
18
Читтадини
79
Кайзер
80
Теранс
11
Никао
16
Абнер
25
Бузанелло
6
6
25
Бузанелло
5
0
0
5
7
0
0
7
16
Абнер
13
Энрике
13
Энрике
16
Абнер
27
Зе Ивалдо
32
Роша
32
Роша
27
Зе Ивалдо
2
Марсиньо
12
Келлвен
12
Келлвен
2
Марсиньо
25
Ричард
18
Кристиан
18
Кристиан
25
Ричард
79
Кайзер
7
Биссоли
7
Биссоли
79
Кайзер
Остались в запасе
Шапекоэнсе
Атлетико Паранаэнсе
25
Rafael
ЦП
19
Marquinho
ЦП
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
19
Alan Santos
ЦФ
9
P. H. Perotti
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
25
Rafael
ЦП
19
Marquinho
ЦП
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
19
Alan Santos
ЦФ
9
P. H. Perotti
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Остались в запасе
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Шапекоэнсе - Атлетико Паранаэнсе
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Региональ Индио Конда
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