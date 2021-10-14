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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Сантос
Атлетико Минейро - Сантос: обзор матча 14 октября 2021
Атлетико Минейро
14.10.2021, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 26 тур
3 : 1
Завершен
Сантос
69'
И. Фернандес (П)
75'
Н. Силва
81'
И. Фернандес
48'
R.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Сантос
Желтая карточка
Додо
84'
82'
Замена
D. Tardelli
️️️️
В. Балиэйро
ГОЛ! 3:1!
И. Фернандес
81'
Пенальти не реализован!
И. Фернандес
81'
Замена
И. Рабельо
️️️️
Кено
77'
76'
Желтая карточка
Мариньо
ГОЛ! 2:1!
Н. Силва
Пас отдал
И. Фернандес
75'
75'
Замена
Г. Пирани
️️️️
Ж. Мота
75'
Замена
Мадсон
️️️️
М. Гильерме
74'
Желтая карточка
В. Леонардо
74'
Желтая карточка
Ж. Мота
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Фернандес
69'
68'
Желтая карточка
Л. Брага
Замена
Калебе
️️️️
Ф. Фильо Мариано
64'
Замена
Ч. Че
️️️️
Жаир
64'
50'
Желтая карточка
P.
50'
Желтая карточка
R.
48'
ГОЛ! 0:1!
R.
Пас отдал
Л. Брага
Замена
Э. Саша
️️️️
Д. Коста
46'
Замена
И. Фернандес
️️️️
Д. Борреро
46'
11'
Замена
R.
️️️️
Л. Баптистао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
8
Жаир
ЦП
29
Аллан
ЦП
22
Эверсон
ЦФ
6
Натан Силва
ЦФ
16
Додо
ЦФ
11
Матиас Сарачо
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
20
Кено
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Сантос
34
Жоао Пауло
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
2
Эмилиано Веласкес
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
22
Лукас Брага
ЦФ
10
Жена Мота
ЦФ
7
Мариньо
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
19
Йоран
ЦП
17
Савиньо
ЦФ
16
Микаэл
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
8
Игнасио Фернандес
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
41
Нето
ЦФ
14
Натан
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Сантос
1
Diogenes
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
22
Мадсон
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
9
Jobson
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
9
Diego Tardelli
ЦФ
2-2-5
25
Мариано
4
Ревер
8
Жаир
29
Аллан
11
Сарачо
19
Коста
20
Кено
77
Борреро
16
Додо
5
25
Заносело
12
Баптистао
7
Мариньо
10
Мота
22
Брага
20
Кено
21
Рабельо
21
Рабельо
20
Кено
8
Жаир
3
Че Че
3
Че Че
8
Жаир
77
Борреро
8
Фернандес
8
Фернандес
77
Борреро
25
Мариано
30
Калебе
30
Калебе
25
Мариано
19
Коста
8
Саша
8
Саша
19
Коста
12
Баптистао
21
21
12
Баптистао
95
Гильерме
22
Мадсон
22
Мадсон
95
Гильерме
10
Мота
12
Пирани
12
Пирани
10
Мота
17
Балиэйро
9
9
17
Балиэйро
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Сантос
23
Гуга
ПЗ
23
Рафаэл
ВР
19
Йоран
ЦП
17
Савиньо
ЦФ
16
Микаэл
ЦФ
41
Нето
ЦФ
14
Натан
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
1
Diogenes
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
9
Jobson
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
23
Гуга
ПЗ
23
Рафаэл
ВР
19
Йоран
ЦП
17
Савиньо
ЦФ
16
Микаэл
ЦФ
41
Нето
ЦФ
14
Натан
ЦФ
Остались в запасе
1
Diogenes
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
9
Jobson
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Атлетико Минейро - Сантос
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Минейран
Новости команд
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18 ноября
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22 ноября
1
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5
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