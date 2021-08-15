Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Спорт Ресифи
Фламенго - Спорт Ресифи: обзор матча 15 августа 2021
Фламенго
15.08.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 16 тур
2 : 0
Завершен
Спорт Ресифи
11'
Б. Энрике
47'
R. Henrique (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Спорт Ресифи
Замена
M.
️️️️
Ж. Гомес
88'
Желтая карточка
В. Арао
85'
Замена
Витиньо
️️️️
Д. Де Арраскаэта
77'
Замена
Лазаро
️️️️
Б. Энрике
77'
Замена
Микаэл
️️️️
Э. Рибейро
77'
Желтая карточка
Матеузиньо
73'
70'
Замена
T. Lopes
️️️️
З. Велисон
70'
Замена
Сандер
️️️️
Чико
Замена
Матеузиньо
️️️️
М. Исла
64'
Желтая карточка
Б. Энрике
60'
56'
Замена
S. TrÃ©llez
️️️️
Микаэл
56'
Замена
H.
️️️️
T. Neves
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
R. Henrique
47'
41'
Желтая карточка
R. Henrique
21'
Замена
E. Felipe
️️️️
G.
ГОЛ! 1:0!
Б. Энрике
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
2
Бруно Виана
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
27
Бруно Энрике
ЦФ
25
Диего Алвес
ЦФ
9
Педро
ЦФ
15
Виллиан Арао
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
16
Филипе Луис
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Спорт Ресифи
10
Thiago Neves
ЦП
15
Rafael Thyere
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
4
Чико
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
94
Паулиньо Мосселин
ЦФ
1
Маилсон
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
Фламенго
6
Отавио
ЦЗ
11
Витиньо
ЛВ
17
Лазаро
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
30
Микаэл
ЦФ
22
Max
ЦФ
23
Родиней
ЦФ
2
Габриэль Нога
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
Спорт Ресифи
43
Marcelo
ЦП
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
14
Thiago Lopes
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
6
Сандер
ЦФ
92
Carlos Eduardo
ЦФ
2-2-5
2
Виана
22
Исла
10
Де Арраскаэта
10
Рибейро
15
Арао
4
Перейра
16
Луис
35
Гомес
9
Педро
1-5
10
94
Мосселин
2
Хайнер
87
Микаэл
39
1
Маилсон
10
Де Арраскаэта
11
Витиньо
11
Витиньо
10
Де Арраскаэта
27
Энрике
17
Лазаро
17
Лазаро
27
Энрике
10
Рибейро
30
Микаэл
30
Микаэл
10
Рибейро
35
Гомес
22
22
35
Гомес
22
Исла
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
22
Исла
87
Микаэл
22
22
87
Микаэл
28
Велисон
14
14
28
Велисон
39
97
97
39
10
15
15
10
4
Чико
6
Сандер
6
Сандер
4
Чико
Остались в запасе
Фламенго
Спорт Ресифи
6
Отавио
ЦЗ
63
Витор Габриэль
ЦФ
23
Родиней
ЦФ
2
Габриэль Нога
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
43
Marcelo
ЦП
70
Cristiano
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
92
Carlos Eduardo
ЦФ
Остались в запасе
6
Отавио
ЦЗ
63
Витор Габриэль
ЦФ
23
Родиней
ЦФ
2
Габриэль Нога
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ЦФ
Остались в запасе
43
Marcelo
ЦП
70
Cristiano
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
92
Carlos Eduardo
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Фламенго - Спорт Ресифи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
Стадион:
Маракана
Новости команд
Все
Фламенго
Спорт Ресифи
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
Вчера, 11:16
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
22 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Подтвержден интерес самого богатого клуба Бразилии к капитану «Зенита»
19 ноября
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
Вчера, 11:16
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
22 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Подтвержден интерес самого богатого клуба Бразилии к капитану «Зенита»
19 ноября
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Зенит» и ЦСКА поборются за 18-летнего таланта из Бразилии
13 мая
6
«Балтика» объявила о переходе бразильского нападающего
18 февраля
4
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
Названы имена двух новичков «Балтики»
15 февраля
1
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+