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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Спорт Ресифи
Баия - Спорт Ресифи: обзор матча 02 августа 2021
Баия
02.08.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 14 тур
0 : 1
Завершен
Спорт Ресифи
89'
Микаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Спорт Ресифи
89'
ГОЛ! 0:1!
Микаэл
Пас отдал
Хайнер
Замена
Роналдо
️️️️
R.
85'
Замена
О. Руис
️️️️
Росси
85'
80'
Желтая карточка
S. TrÃ©llez
Замена
M.
️️️️
P. de Lucca
75'
69'
Желтая карточка
Микаэл
67'
Замена
Микаэл
️️️️
Андре
67'
Замена
S. TrÃ©llez
️️️️
Эвералдо
Желтая карточка
Росси
46'
Желтая карточка
P. de Lucca
42'
Замена
M. Galdezani
️️️️
J.
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
2
Нино Параиба
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
31
Росси
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
0
Jonas
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
4
Luiz Otávio
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Спорт Ресифи
94
Паулиньо Мосселин
ЦФ
21
Андре
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
14
Thiago Lopes
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
4
Чико
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
1
Маилсон
ЦФ
Баия
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
0
Maycon
ЦФ
7
Роналдо
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
19
Тонни Андерсон
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
11
Оскар Руис
ЦФ
Спорт Ресифи
43
Marcelo
ЦП
92
Carlos Eduardo
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
41
Виктор Габриэл
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
5
5
13
Конти
4
6
0
5
4
Чико
1
Маилсон
2
Хайнер
15
35
5
0
0
5
10
7
Роналдо
7
Роналдо
10
0
20
20
0
31
Росси
11
Руис
11
Руис
31
Росси
37
Эвералдо
22
22
37
Эвералдо
21
Андре
87
Микаэл
87
Микаэл
21
Андре
Остались в запасе
Баия
Спорт Ресифи
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
19
Тонни Андерсон
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
43
Marcelo
ЦП
92
Carlos Eduardo
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
41
Виктор Габриэл
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
Остались в запасе
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
19
Тонни Андерсон
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
Остались в запасе
43
Marcelo
ЦП
92
Carlos Eduardo
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
41
Виктор Габриэл
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Баия - Спорт Ресифи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
Стадион:
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