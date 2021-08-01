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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 01 августа 2021
Атлетико Минейро
01.08.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 14 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
61'
Э. Варгас (П)
69'
Нето
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе
90'
+1
Желтая карточка
Эрик
Вторая желтая
Э. Варгас
89'
Замена
Йоран
️️️️
Аллан
87'
Желтая карточка
Э. Варгас
86'
80'
Желтая карточка
Кристиан
Замена
Ревер
️️️️
Э. Саша
79'
Замена
Калебе
️️️️
Додо
79'
75'
Замена
Эрик
️️️️
Ричард
ГОЛ! 2:0!
Нето
Пас отдал
Э. Варгас
69'
Желтая карточка
Нето
67'
Замена
Нето
️️️️
М. Сарачо
65'
63'
Замена
Д. Теранс
️️️️
J.
63'
Замена
Марсиньо
️️️️
Келлвен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Варгас
61'
59'
Желтая карточка
Т. Хелено
46'
Замена
Кристиан
️️️️
F. Canesin
Замена
Э. Варгас
️️️️
Ч. Че
46'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
6
Натан Силва
ЦФ
16
Додо
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
8
Игнасио Фернандес
ЦФ
11
Матиас Сарачо
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
22
Эверсон
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Атлетико Паранаэнсе
10
Jadson
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
24
Бенто
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
18
Лео Читтадини
ЦФ
25
Ричард
ЦФ
30
Николас
ЦФ
44
Тиаго Хелено
ЦФ
5
Педро Энрике
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
19
Йоран
ЦП
41
Нето
ЦФ
48
Echaporã
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
14
Натан
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
17
Савиньо
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
43
Edu
ЦЗ
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
2
Марсиньо
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
18
Кристиан
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
80
Давид Теранс
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
2-2-5
25
Мариано
6
Алонсо
29
Аллан
11
Саварино
8
Фернандес
22
Эверсон
8
Саша
11
Сарачо
3
Че Че
2-5
10
55
25
Ричард
12
Келлвен
5
Энрике
44
Хелено
30
Николас
8
Саша
4
Ревер
4
Ревер
8
Саша
29
Аллан
19
Йоран
19
Йоран
29
Аллан
11
Сарачо
41
Нето
41
Нето
11
Сарачо
16
Додо
30
Калебе
30
Калебе
16
Додо
3
Че Че
11
Варгас
11
Варгас
3
Че Че
12
Келлвен
2
Марсиньо
2
Марсиньо
12
Келлвен
55
18
Кристиан
18
Кристиан
55
25
Ричард
14
Эрик
14
Эрик
25
Ричард
10
80
Теранс
80
Теранс
10
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе
23
Гуга
ПЗ
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
48
Echaporã
ЦФ
14
Натан
ЦФ
17
Савиньо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
43
Edu
ЦЗ
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
23
Гуга
ПЗ
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
48
Echaporã
ЦФ
14
Натан
ЦФ
17
Савиньо
ЦФ
Остались в запасе
43
Edu
ЦЗ
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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