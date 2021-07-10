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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Сантос
Палмейрас - Сантос: обзор матча 10 июля 2021
Палмейрас
10.07.2021, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 11 тур
3 : 2
Завершен
Сантос
19'
Г. Гомес
22'
Б. Лопес
84'
Виллиан
69'
К. Санчес (П)
90+2'
Мариньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Сантос
90'
+7
Желтая карточка
М. Гильерме
90'
+4
Желтая карточка
Мораес
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Мариньо
Замена
Дуду
️️️️
Дейверсон
88'
Замена
Майке
️️️️
М. Роша
88'
87'
Желтая карточка
Кайки
ГОЛ! 3:1!
Виллиан
Пас отдал
Дейверсон
84'
82'
Желтая карточка
Мариньо
78'
Замена
В. Заносело
️️️️
Г. Камачо
78'
Замена
R.
️️️️
Л. Брага
Желтая карточка
J.
77'
Замена
Виллиан
️️️️
Б. Лопес
77'
69'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Санчес
Замена
П. де Паула
️️️️
Г. Скарпа
62'
Замена
Уэсли
️️️️
Р. Вейга
62'
60'
Замена
Мадсон
️️️️
P.
46'
Замена
К. Санчес
️️️️
Ж. Мота
42'
Желтая карточка
Г. Камачо
ГОЛ! 2:0!
Б. Лопес
Пас отдал
Р. Вейга
22'
ГОЛ! 1:0!
Г. Гомес
Пас отдал
Г. Скарпа
19'
15'
Желтая карточка
Ж. Мота
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
6
Матиас Винья
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
8
Данило
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
10
Густаво Скарпа
АП
77
Брено Лопес
ПВ
42
Jailson
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
20
Мораес
ЛЗ
3
Данило Боса
ЦЗ
15
Кайки
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
29
Гильерме Камачо
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
12
Габриэл Пирани
ЦП
7
Мариньо
ПВ
31
ParÃ¡
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Палмейрас
12
Виктор Луис
ЛЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
12
Патрик де Паула
ОП
15
Данило
ОП
92
Дуду
ЛФ
11
Виллиан
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
13
Renan
ЦФ
Сантос
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Робсон Рейс
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
5
Алисон
ОП
25
Винисиус Заносело
ЦП
8
Ивоней
ЦП
7
Карлос Санчес
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
1
Diogenes
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
3-2-1-3-2
6
Винья
15
Гомес
14
Роша
30
Мело
8
Данило
93
Зе Рафаэль
23
Вейга
10
Скарпа
77
Лопес
16
Дейверсон
42
3-3-3-1
34
Пауло
3
Боса
15
Кайки
20
Мораес
29
Камачо
10
Мота
12
Пирани
7
Мариньо
22
Брага
95
Гильерме
31
77
Лопес
11
Виллиан
11
Виллиан
77
Лопес
14
Роша
12
Майке
12
Майке
14
Роша
23
Вейга
21
Уэсли
21
Уэсли
23
Вейга
16
Дейверсон
92
Дуду
92
Дуду
16
Дейверсон
10
Скарпа
12
де Паула
12
де Паула
10
Скарпа
31
22
Мадсон
22
Мадсон
31
29
Камачо
25
Заносело
25
Заносело
29
Камачо
10
Мота
7
Санчес
7
Санчес
10
Мота
5
Алисон
5
Алисон
22
Брага
21
21
22
Брага
Остались в запасе
Палмейрас
Сантос
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
13
Renan
ЦФ
12
Виктор Луис
ЛЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Данило
ОП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
4
Робсон Рейс
ЦЗ
1
Diogenes
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
20
Анжело Габриэль
ПВ
8
Ивоней
ЦП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
13
Renan
ЦФ
12
Виктор Луис
ЛЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Данило
ОП
Остались в запасе
4
Робсон Рейс
ЦЗ
1
Diogenes
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
20
Анжело Габриэль
ПВ
8
Ивоней
ЦП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Палмейрас - Сантос
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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