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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Шапекоэнсе - Коринтианс
Шапекоэнсе - Коринтианс: обзор матча 09 июля 2021
Шапекоэнсе
09.07.2021, пятница, 03:00
Бразилия. Серия А, 10 тур
0 : 1
Завершен
Коринтианс
60'
Жо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шапекоэнсе - Коринтианс
Замена
F.
️️️️
E.
80'
Желтая карточка
Ф.
78'
Замена
A.
️️️️
Раванелли
71'
Замена
G.
️️️️
F.
71'
71'
Замена
Маркиньос
️️️️
М. Витал
60'
ГОЛ! 0:1!
Жо
Пас отдал
Габриэль
Желтая карточка
Раванелли
58'
54'
Замена
Хавьер
️️️️
В. Кантильо
Замена
Ф.
️️️️
A. Santos
46'
Замена
Раванелли
️️️️
F.
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шапекоэнсе
4
Игнасио
ЦЗ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
27
Felipe Santana
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
19
Alan Santos
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
9
P. H. Perotti
ЦФ
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
43
Витиньо
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
6
Габриэль
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Шапекоэнсе
13
Кейллер
ВР
12
Раванелли
АП
17
Фернандиньо
ЛФ
10
Foguinho
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
23
Vinicius Guedes
ЦФ
0
K. Nunes
ЦФ
0
R. Gebing
ЦФ
0
Anselmo
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
10
Маркиньос
ЛВ
39
Хавьер
ОП
7
Луан
АП
32
Ángelo Araos
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
1-5
4
Игнасио
10
9
28
43
19
4-4-1-1
1
Кассио
4
Жил
23
Фагнер
4
Виктор
6
Сантос
43
Витиньо
10
Витал
6
Габриэль
30
Кантильо
19
Силва
21
Жо
22
10
10
22
28
49
49
28
10
12
Раванелли
12
Раванелли
10
Раванелли
0
0
Раванелли
19
17
17
19
10
Витал
10
Маркиньос
10
Маркиньос
10
Витал
30
Кантильо
39
Хавьер
39
Хавьер
30
Кантильо
Остались в запасе
Шапекоэнсе
Коринтианс
13
Кейллер
ВР
6
Laércio Soldá
ЦФ
23
Vinicius Guedes
ЦФ
0
K. Nunes
ЦФ
0
R. Gebing
ЦФ
33
Матеус Донелли
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
32
Ángelo Araos
ЦФ
7
Луан
АП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
6
Laércio Soldá
ЦФ
23
Vinicius Guedes
ЦФ
0
K. Nunes
ЦФ
0
R. Gebing
ЦФ
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
32
Ángelo Araos
ЦФ
7
Луан
АП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Шапекоэнсе - Коринтианс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
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Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Региональ Индио Конда
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