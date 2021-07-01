Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Спорт Ресифи
Сантос - Спорт Ресифи: обзор матча 01 июля 2021
Сантос
01.07.2021, четверг, 02:30
Бразилия. Серия А, 8 тур
0 : 0
Завершен
Спорт Ресифи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Спорт Ресифи
90'
+4
Желтая карточка
S. TrÃ©llez
90'
+1
Замена
G.
️️️️
T. Neves
90'
+1
Замена
Микаэл
️️️️
Андре
Замена
М. Леонардо
️️️️
Л. Фелипе
82'
Замена
L. Venuto
️️️️
Л. Брага
82'
75'
Замена
П. Мосселин
️️️️
Эвералдо
69'
Замена
S. TrÃ©llez
️️️️
N.
Замена
В. Заносело
️️️️
P.
63'
Замена
Мадсон
️️️️
Ф. Джонатан
63'
Замена
К. Санчес
️️️️
Г. Пирани
56'
55'
Желтая карточка
S.
Желтая карточка
Л. Фелипе
35'
33'
Желтая карточка
N.
22'
Желтая карточка
Андре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
22
Лукас Брага
ЛВ
10
Жена Мота
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
12
Габриэл Пирани
ЦП
31
ParÃ¡
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
2
Хайнер
ПЗ
37
Эвералдо
ЛВ
28
Зе Велисон
ОП
10
Thiago Neves
ЦП
12
JÃºnior Tavares
ЦП
15
Rafael Thyere
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Сантос
20
Мораес
ЛЗ
15
Кайки
ЦЗ
3
Данило Боса
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
7
Карлос Санчес
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
8
Ивоней
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
37
Lucas Venuto
ЦФ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
94
Паулиньо Мосселин
ЛВ
4
Чико
ЦП
41
Виктор Габриэл
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
14
Thiago Lopes
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
3-3-2-2
34
Пауло
6
Джонатан
15
Фелипе
14
Перес
10
Мота
29
Камачо
12
Пирани
22
Брага
95
Гильерме
19
Жорже
31
1-1-2-1-5
1
Маилсон
2
Хайнер
28
Велисон
10
12
37
Эвералдо
15
21
Андре
17
77
35
15
Фелипе
38
Леонардо
38
Леонардо
15
Фелипе
22
Брага
37
37
22
Брага
12
Пирани
7
Санчес
7
Санчес
12
Пирани
31
25
Заносело
25
Заносело
31
6
Джонатан
22
Мадсон
22
Мадсон
6
Джонатан
37
Эвералдо
94
Мосселин
94
Мосселин
37
Эвералдо
10
39
39
10
17
22
22
17
21
Андре
87
Микаэл
87
Микаэл
21
Андре
Остались в запасе
Сантос
Спорт Ресифи
20
Анжело Габриэль
ПВ
8
Ивоней
ЦП
20
Мораес
ЛЗ
15
Кайки
ЦЗ
3
Данило Боса
ЦЗ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
Главный тренер
Доривал Жуниор
27
Луан Полли
ВР
41
Виктор Габриэл
ЦФ
4
Чико
ЦП
18
Betinho
ЦФ
14
Thiago Lopes
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
Остались в запасе
20
Анжело Габриэль
ПВ
8
Ивоней
ЦП
20
Мораес
ЛЗ
15
Кайки
ЦЗ
3
Данило Боса
ЦЗ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
41
Виктор Габриэл
ЦФ
4
Чико
ЦП
18
Betinho
ЦФ
14
Thiago Lopes
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Сантос - Спорт Ресифи
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
Новости команд
Все
Сантос
Спорт Ресифи
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Отцу Неймара дали неожиданную должность в «Сантосе»
7 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Отцу Неймара дали неожиданную должность в «Сантосе»
7 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
«Зенит» и ЦСКА поборются за 18-летнего таланта из Бразилии
13 мая
6
«Балтика» объявила о переходе бразильского нападающего
18 февраля
4
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
Названы имена двух новичков «Балтики»
15 февраля
1
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+