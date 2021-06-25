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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Сантос
Гремио - Сантос: обзор матча 25 июня 2021
Гремио
25.06.2021, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 6 тур
2 : 2
Завершен
Сантос
4'
D. Souza
42'
Матеузиньо
29'
М. Гильерме
78'
Мариньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Сантос
Замена
Рикардиньо
️️️️
D. Souza
89'
Замена
J. Pyerre
️️️️
Матеузиньо
88'
78'
ГОЛ! 2:2!
Мариньо
Пас отдал
Л. Фелипе
Желтая карточка
Феррейра
69'
62'
Замена
Мадсон
️️️️
P.
62'
Замена
Л. Брага
️️️️
Ф. Джонатан
59'
Замена
К. Санчес
️️️️
Г. Пирани
56'
Желтая карточка
Ж. Мота
48'
Желтая карточка
Г. Камачо
ГОЛ! 2:1!
Матеузиньо
Пас отдал
D. Souza
42'
29'
ГОЛ! 1:1!
М. Гильерме
Пас отдал
Г. Камачо
Желтая карточка
D. Souza
22'
20'
Замена
Г. Камачо
️️️️
Алисон
ГОЛ! 1:0!
D. Souza
Пас отдал
В. Бобсин
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
8
Виктор Бобсин
ОП
21
Тиаго Сантос
ЦП
2
Матеузиньо
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
7
Diego Souza
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
5
Алисон
ОП
12
Габриэл Пирани
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
7
Мариньо
ПВ
31
ParÃ¡
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Гремио
31
Адриэл
ВР
36
Гильерме Гедес
ЛЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
37
Дарлан
ОП
16
Лукас Силва
ОП
5
Фернандо Энрике
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
50
Jhonata Robert
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Сантос
1
Владимир
ВР
20
Мораес
ЛЗ
3
Данило Боса
ЦЗ
15
Кайки
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
29
Гильерме Камачо
ЦП
8
Ивоней
ЦП
7
Карлос Санчес
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Чапеко
16
Барбоза
3
13
Рафинья
4
Каннеман
8
Бобсин
21
Сантос
2
Матеузиньо
11
Феррейра
38
Перейра
7
3-1-2-2-2
34
Пауло
15
Фелипе
14
Перес
6
Джонатан
5
Алисон
12
Пирани
10
Мота
7
Мариньо
95
Гильерме
19
Жорже
31
2
Матеузиньо
21
21
2
Матеузиньо
7
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
7
31
22
Мадсон
22
Мадсон
31
6
Джонатан
22
Брага
22
Брага
6
Джонатан
5
Алисон
29
Камачо
29
Камачо
5
Алисон
12
Пирани
7
Санчес
7
Санчес
12
Пирани
Остались в запасе
Гремио
Сантос
50
Jhonata Robert
ЦФ
36
Гильерме Гедес
ЛЗ
2
Вандерсон
ПЗ
31
Адриэл
ВР
5
Фернандо Энрике
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
37
Дарлан
ОП
16
Лукас Силва
ОП
28
Пауло Миранда
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
Главный тренер
Ренато Гаушо
1
Владимир
ВР
3
Данило Боса
ЦЗ
20
Анжело Габриэль
ПВ
8
Ивоней
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
15
Кайки
ЦЗ
20
Мораес
ЛЗ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
50
Jhonata Robert
ЦФ
36
Гильерме Гедес
ЛЗ
2
Вандерсон
ПЗ
31
Адриэл
ВР
5
Фернандо Энрике
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
37
Дарлан
ОП
16
Лукас Силва
ОП
28
Пауло Миранда
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
Остались в запасе
1
Владимир
ВР
3
Данило Боса
ЦЗ
20
Анжело Габриэль
ПВ
8
Ивоней
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
15
Кайки
ЦЗ
20
Мораес
ЛЗ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Гремио - Сантос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
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