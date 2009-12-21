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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Лейшоеш - Ольяненси
Лейшоеш - Ольяненси: обзор матча 21 декабря 2009
Лейшоеш
21.12.2009, понедельник, 23:15
Чемпионат Португалии, 14 тур
2 : 2
Завершен
Ольяненси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Лейшоеш - Ольяненси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лейшоеш
Чемпионат Португалии, 30 тур
Лейшоеш
1 : 2
09.05.2010
Спортинг
Чемпионат Португалии, 29 тур
Ольяненси
1 : 0
02.05.2010
Лейшоеш
Чемпионат Португалии, 28 тур
Лейшоеш
1 : 3
25.04.2010
Академика
Чемпионат Португалии, 27 тур
Брага
3 : 1
18.04.2010
Лейшоеш
Чемпионат Португалии, 26 тур
Лейшоеш
2 : 0
11.04.2010
Пасуш де Феррейра
Ольяненси
Товарищеские матчи
Ольяненси
0 : 2
19.01.2016
Динамо
Португалия. Высшая лига, 30 тур
Витория Сетубал
3 : 1
10.05.2014
Ольяненси
Португалия. Высшая лига, 29 тур
Ольяненси
2 : 1
04.05.2014
Порту
Португалия. Высшая лига, 28 тур
Бенфика
2 : 0
20.04.2014
Ольяненси
Португалия. Высшая лига, 27 тур
Риу Аве
1 : 2
12.04.2014
Ольяненси
Информация о матче
Стадион:
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Новости команд
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Лейшоеш
Ольяненси
Аленичев высказался о карьере сына в Португалии
2024.01.16 11:59
1
17-летний сын Аленичева подписал контракт с португальским «Лейшоешем»
2022.01.20 21:27
3
Давидс возглавил клуб из третьей португальской лиги. Он не тренировал больше шести лет
2021.01.05 08:33
1
Форвард «Урала» Мишуков перешел в клуб второго дивизиона Португалии
2017.07.10 00:27
Товарищеский матч. «Динамо» обыграло «Ольяненси»
2016.01.19 21:50
1
Аленичев высказался о карьере сына в Португалии
2024.01.16 11:59
1
17-летний сын Аленичева подписал контракт с португальским «Лейшоешем»
2022.01.20 21:27
3
Форвард «Урала» Мишуков перешел в клуб второго дивизиона Португалии
2017.07.10 00:27
Давидс возглавил клуб из третьей португальской лиги. Он не тренировал больше шести лет
2021.01.05 08:33
1
Товарищеский матч. «Динамо» обыграло «Ольяненси»
2016.01.19 21:50
1
«Динамо» проведет матчи с «Маттерсбургом» и «Ольяненсе»
2016.01.12 08:59
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