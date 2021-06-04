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Италия - Чехия

04.06.2021, Пятница, 21:45 мск Товарищеские матчи. Сборные, Июнь Италия - Чехия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа B

10 сентября, вторник 22:45 Италия 2:1 Чехия

7 июня, пятница 22:45 Чехия 0:0 Италия
Чемпионат мира 2006, группа E
3 тур
22 июня, четверг 18:00 Чехия 0:2 Италия
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