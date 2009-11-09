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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Навал
Бенфика - Навал: обзор матча 09 ноября 2009
Бенфика
09.11.2009, понедельник, 23:15
Чемпионат Португалии, 10 тур
1 : 0
Завершен
Навал
90'
Х. Гарсия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Навал
ГОЛ! 1:0!
Х. Гарсия
Пас отдал
А. Ди Мария
Замена
Ф. Менезес
️️️️
П. Аймар
Замена
Боливия
️️️️
Мариньо
Замена
Кейррисон
️️️️
М. Перейра
Замена
М. Симплицио
️️️️
М. Керруче
Замена
Велдон
️️️️
Н. Гомеш
Желтая карточка
С. Бараджи
Желтая карточка
М. Перейра
Желтая карточка
Н. Годемече
11'
Желтая карточка
К. Гомис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Ким
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
4
Луизао
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Макси Перейра
ПЗ
6
Рубен Аморим
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
10
Пабло Аймар
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
21
Нуну Гомеш
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Навал
1
Ромуальд Пейсе
ВР
15
Александр Хау
ЛЗ
6
Даниэль Крус
ЦЗ
33
Диего Анжело
ЦЗ
55
Кевин Гомис
ПЗ
45
Камора
ЛП
19
Секу Бараджи
ЦП
23
Николас Годемече
ЦП
7
Карлитос
ПП
39
Мехди Керруче
ЦФ
7
Мариньо
ЦФ
Бенфика
25
Жулио Сезар
ВР
26
Сидней
ЦЗ
15
Луиш Филипе
ПЗ
8
Фелипе Менезес
ЦП
9
Велдон
ЦФ
9
Кейррисон
ЦФ
Навал
1
Жорже Баптишта
ВР
31
Жозе Марио
ЦЗ
8
Уильям-Мосес НКаке
ЦП
13
Жоао Реал
ЦП
9
Мишель Симплицио
ЦФ
11
Боливия
ЦФ
4-3-1-2
1
Ким
17
Коэнтрау
4
Луизао
4
Луис
2
Перейра
6
Аморим
6
Хави Гарсия
10
Аймар
11
Ди Мария
16
Савиола
21
Гомеш
4-4-2
1
Пейсе
55
Гомис
6
Крус
33
Анжело
15
Хау
7
Карлитос
19
Бараджи
23
Годемече
45
Камора
7
Мариньо
39
Керруче
10
Аймар
8
Менезес
8
Менезес
10
Аймар
21
Гомеш
9
Велдон
9
Велдон
21
Гомеш
2
Перейра
9
Кейррисон
9
Кейррисон
2
Перейра
39
Керруче
9
Симплицио
9
Симплицио
39
Керруче
7
Мариньо
11
Боливия
11
Боливия
7
Мариньо
Остались в запасе
Бенфика
Навал
25
Жулио Сезар
ВР
26
Сидней
ЦЗ
15
Луиш Филипе
ПЗ
Главный тренер
Жорже Жезуш
1
Жорже Баптишта
ВР
8
Уильям-Мосес НКаке
ЦП
13
Жоао Реал
ЦП
31
Жозе Марио
ЦЗ
Остались в запасе
25
Жулио Сезар
ВР
26
Сидней
ЦЗ
15
Луиш Филипе
ПЗ
Остались в запасе
1
Жорже Баптишта
ВР
8
Уильям-Мосес НКаке
ЦП
13
Жоао Реал
ЦП
31
Жозе Марио
ЦЗ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Бенфика - Навал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Навал
Португалия. Высшая лига, 30 тур
Навал
0 : 3
14.05.2011
Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига, 29 тур
Лейрия
1 : 0
08.05.2011
Навал
Португалия. Высшая лига, 28 тур
Навал
1 : 2
01.05.2011
Насьональ
Португалия. Высшая лига, 27 тур
Риу Аве
1 : 0
17.04.2011
Навал
Португалия. Высшая лига, 26 тур
Навал
2 : 1
10.04.2011
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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