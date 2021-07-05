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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Ванкувер Уайткепс
Даллас - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 05 июля 2021
Даллас
05.07.2021, понедельник, 03:30
США. МЛС, 15 тур
2 : 2
Завершен
Ванкувер Уайткепс
22'
Р. Пепи
90+4'
Р. Веселинович (АГ)
30'
Л. Каваллини
45+2'
A. Rose
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Ванкувер Уайткепс
90'
+5
Желтая карточка
Д. Нервински
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Р. Веселинович
90'
+4
90'
+4
Замена
Д. Нервински
️️️️
Д. Браун
90'
+4
Замена
Р. Веселинович
️️️️
Д. Кайседо
90'
+1
Желтая карточка
P. Metcalfe
83'
Замена
P. Metcalfe
️️️️
А. Кайо
83'
Замена
Б. Уайт
️️️️
Л. Каваллини
Замена
A. Ricaurte
️️️️
Х. Феррейра
81'
Замена
F. Jara
️️️️
Ф. Киньон
75'
72'
Желтая карточка
А. Кайо
71'
Замена
Р. Рапозо
️️️️
К. Дажоме
Желтая карточка
Б. Акоста
67'
Замена
Д. Сили
️️️️
Ж. Обриан
63'
Замена
П. Помыкал
️️️️
Д. Нельсон
63'
45'
+3
Желтая карточка
Л. Каваллини
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
A. Rose
Пас отдал
Д. Кайседо
30'
ГОЛ! 1:1!
Л. Каваллини
ГОЛ! 1:0!
Р. Пепи
Пас отдал
Х. Феррейра
22'
Желтая карточка
Ж. Обриан
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
2
Джастин Че
ПЗ
19
Факундо Киньон
ОП
6
Брайан Акоста
ЦП
77
Жадер Обриан
ПВ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Ванкувер Уайткепс
71
Максим Крепо
ВР
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
31
Расселл Тейберт
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
12
Жаниу Бикел
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
99
Эма Твумаси
ПЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
17
Данте Сили
ЛФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
24
Леонард Овусу
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
12
Evan Newton
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Маурер
5
14
Нельсон
24
Холлингшид
91
Тафари
19
Киньон
2
Че
6
Акоста
77
Обриан
9
Пепи
27
Феррейра
2-3-2-3
71
Крепо
91
Браун
4
Гутьеррес
31
Тейберт
8
Кайо
12
Бикел
25
Кайседо
11
Дажоме
4
15
9
Каваллини
77
Обриан
17
Сили
17
Сили
77
Обриан
19
Киньон
29
29
19
Киньон
27
Феррейра
8
8
27
Феррейра
14
Нельсон
19
Помыкал
19
Помыкал
14
Нельсон
25
Кайседо
4
Веселинович
4
Веселинович
25
Кайседо
91
Браун
2
Нервински
2
Нервински
91
Браун
11
Дажоме
21
Рапозо
21
Рапозо
11
Дажоме
8
Кайо
26
26
8
Кайо
9
Каваллини
24
Уайт
24
Уайт
9
Каваллини
Остались в запасе
Даллас
Ванкувер Уайткепс
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
99
Эма Твумаси
ПЗ
1
Phelipe Megiolaro
ВР
23
Брэндон Сервания
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
Главный тренер
Лучи Гонсалес
12
Evan Newton
ЦФ
12
Томас Хасал
ВР
24
Леонард Овусу
ЦП
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
99
Эма Твумаси
ПЗ
1
Phelipe Megiolaro
ВР
23
Брэндон Сервания
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
Остались в запасе
12
Evan Newton
ЦФ
12
Томас Хасал
ВР
24
Леонард Овусу
ЦП
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Даллас - Ванкувер Уайткепс
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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