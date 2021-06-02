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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь - Азербайджан
Беларусь - Азербайджан: обзор матча 02 июня 2021
Беларусь
02.06.2021, среда, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Азербайджан
56'
М. Скавыш
73'
Б. Гусейнов
90+1'
Р. Шейдаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Беларусь - Азербайджан
90'
+1
Желтая карточка
А. Исаев
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Р. Шейдаев
Замена
П. Седько
️️️️
М. Эбонг
84'
Замена
️️️️
М. Скавыш
84'
78'
Замена
А. Нуриев
️️️️
Т. Байрамов
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
Д. Антилевский
77'
Замена
Г. Шевченко
️️️️
Н. Золотов
76'
75'
Замена
А. Исаев
️️️️
Э. Махмудов
73'
ГОЛ! 1:1!
Б. Гусейнов
Замена
В. Климович
️️️️
А. Быков
70'
68'
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
А. Горбани
68'
Замена
Р. Ахмадзада
️️️️
А. Кривоцюк
Желтая карточка
М. Эбонг
61'
ГОЛ! 1:0!
М. Скавыш
56'
54'
Желтая карточка
М. Медведев
40'
Желтая карточка
Э. Махмудов
Желтая карточка
М. Володько
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
1
Павел Павлюченко
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Максим Швецов
ЦЗ
6
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
13
Николай Золотов
ЦЗ
5
Максим Володько
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
11
Максим Скавыш
ЦФ
23
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мархель
Азербайджан
1
Эмиль Балаев
ВР
3
Азер Салахли
ЛЗ
4
Ходжат Хагверди
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Турал Байрамов
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
9
Али Горбани
ЦФ
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Беларусь
16
Антон Чичкан
ВР
0
Игорь Заяц
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
7
Данила Нечаев
ПЗ
17
Павел Седько
ЛВ
8
Денис Гречихо
ЦП
19
Глеб Шевченко
ЦП
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
0
Андрей Соловей
ЦФ
21
Владислав Климович
ЦФ
0
Владислав Василючек
ЦФ
0
Евгений Шевченко
ЦФ
Азербайджан
23
Айдын Байрамов
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
20
Алексей Исаев
ОП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
4-3-1-2
1
Павлюченко
2
Печенин
6
Хадаркевич
13
Золотов
4
Швецов
5
Володько
7
Быков
14
Яблонский
9
Эбонг
23
Антилевский
11
Скавыш
4-1-1-4
1
Балаев
4
Хагверди
15
Гусейнов
18
Медведев
3
Салахли
2
Гараев
8
Махмудов
5
Кривоцюк
9
Горбани
19
Алескеров
7
Байрамов
9
Эбонг
17
Седько
17
Седько
9
Эбонг
23
Антилевский
19
Подстрелов
19
Подстрелов
23
Антилевский
13
Золотов
19
Шевченко
19
Шевченко
13
Золотов
7
Быков
21
Климович
21
Климович
7
Быков
5
Кривоцюк
22
Ахмадзада
22
Ахмадзада
5
Кривоцюк
8
Махмудов
20
Исаев
20
Исаев
8
Махмудов
7
Байрамов
11
Нуриев
11
Нуриев
7
Байрамов
9
Горбани
11
Шейдаев
11
Шейдаев
9
Горбани
Остались в запасе
Беларусь
Азербайджан
0
Игорь Заяц
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
0
Андрей Соловей
ЦФ
16
Антон Чичкан
ВР
7
Данила Нечаев
ПЗ
8
Денис Гречихо
ЦП
0
Владислав Василючек
ЦФ
0
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мархель
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
23
Айдын Байрамов
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
16
Эльвин Джамалов
ЦП
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
0
Игорь Заяц
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
0
Андрей Соловей
ЦФ
16
Антон Чичкан
ВР
7
Данила Нечаев
ПЗ
8
Денис Гречихо
ЦП
0
Владислав Василючек
ЦФ
0
Евгений Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
23
Айдын Байрамов
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
16
Эльвин Джамалов
ЦП
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мархель
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Беларусь - Азербайджан
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
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1 : 1
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