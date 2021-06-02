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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Босния и Герцеговина - Черногория
Босния и Герцеговина - Черногория: обзор матча 02 июня 2021
Босния и Герцеговина
02.06.2021, среда, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Черногория
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Босния и Герцеговина - Черногория
Замена
В. Данилович
️️️️
А. Ахмедходжич
84'
Замена
Л. Менало
️️️️
А. Налич
84'
Желтая карточка
А. Ахмедходжич
83'
81'
Замена
И. Иванович
️️️️
С. Хакшабанович
76'
Замена
M. Vučić
️️️️
М. Вешович
75'
Замена
М. Раичкович
️️️️
Н. Косович
68'
Желтая карточка
Ж. Томашевич
Замена
С. Превляк
️️️️
Э. Демирович
65'
Замена
Ю. Газибегович
️️️️
Д. Тодорович
65'
65'
Замена
М. Осмайич
️️️️
В. Йовович
65'
Замена
️️️️
В. Савичевич
Замена
D. Sadiković
️️️️
D. Beširović
54'
Желтая карточка
Р. Крунич
53'
42'
Желтая карточка
В. Савичевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
0
Александар Йовичич
ЦЗ
0
Ади Налич
ЦЗ
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
16
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
4
Дарко Тодорович
ПЗ
8
Раде Крунич
ЦП
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
25
Dino Beširović
ЦФ
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Черногория
13
Милош Драгоевич
ВР
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
19
Илия Мартинович
ЦЗ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
16
Владимир Йовович
ЛВ
22
Вукан Савичевич
ЦП
21
Небойса Косович
ЦП
4
Марко Вукчевич
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Босния и Герцеговина
22
Кенан Пирич
ВР
1
Никола Васили
ВР
19
Бранимир Ципетич
ЦЗ
23
Юсуф Газибегович
ПЗ
17
Синиша Саничанин
ПЗ
0
Андрей Джоканович
ОП
18
Владан Данилович
ЦП
23
Лука Менало
ЦФ
0
Damir Sadiković
ЦФ
5
Алмедин Жиликич
ЦФ
9
Смаил Превляк
ЦФ
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
1
Матия Шаркич
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
19
Милош Раичкович
ЦП
21
Бранислав Янкович
ЦП
5
Кристиян Вулай
АП
20
Милутин Осмайич
АП
23
Игор Иванович
ПВ
0
Dragan Grivić
ЦФ
0
Marko Vučić
ЦФ
0
Стефан Милошевич
ЦФ
3-2-2-2
12
Сехич
0
Налич
3
Хаджикадунич
16
Ахмедходжич
2
Чивич
4
Тодорович
8
Крунич
16
Хаджиахметович
10
Демирович
25
4-2-2-2
13
Драгоевич
7
Вешович
22
Симич
19
Мартинович
6
Томашевич
22
Савичевич
21
Косович
18
Хакшабанович
16
Йовович
11
Бечирай
4
Вукчевич
0
Налич
23
Менало
23
Менало
0
Налич
16
Ахмедходжич
18
Данилович
18
Данилович
16
Ахмедходжич
25
0
0
25
4
Тодорович
23
Газибегович
23
Газибегович
4
Тодорович
10
Демирович
9
Превляк
9
Превляк
10
Демирович
18
Хакшабанович
23
Иванович
23
Иванович
18
Хакшабанович
7
Вешович
0
0
7
Вешович
21
Косович
19
Раичкович
19
Раичкович
21
Косович
16
Йовович
20
Осмайич
20
Осмайич
16
Йовович
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Черногория
19
Бранимир Ципетич
ЦЗ
0
Андрей Джоканович
ОП
5
Алмедин Жиликич
ЦФ
22
Кенан Пирич
ВР
1
Никола Васили
ВР
17
Синиша Саничанин
ПЗ
Главный тренер
Ивайло Петев
0
Dragan Grivić
ЦФ
21
Бранислав Янкович
ЦП
1
Милан Миятович
ВР
1
Матия Шаркич
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
5
Кристиян Вулай
АП
0
Стефан Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Остались в запасе
19
Бранимир Ципетич
ЦЗ
0
Андрей Джоканович
ОП
5
Алмедин Жиликич
ЦФ
22
Кенан Пирич
ВР
1
Никола Васили
ВР
17
Синиша Саничанин
ПЗ
Остались в запасе
0
Dragan Grivić
ЦФ
21
Бранислав Янкович
ЦП
1
Милан Миятович
ВР
1
Матия Шаркич
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
5
Кристиян Вулай
АП
0
Стефан Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Главный тренер
Миодраг Радулович
Статистика матча Босния и Герцеговина - Черногория
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
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