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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Аполлон Смирнис
ПАС - Аполлон Смирнис: обзор матча 19 мая 2021
ПАС
19.05.2021, среда, 17:15
Греция. Суперлига, группа B, 6 тур
0 : 2
Завершен
Аполлон Смирнис
57'
A. Dauda
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС - Аполлон Смирнис
Желтая карточка
М. Персман
89'
86'
Замена
R. Kitoko
️️️️
Т. Бединелли
85'
Замена
Н. Иоаннидис
️️️️
A. Dauda
Замена
Х. Элефтериадис
️️️️
С. Пилиос
72'
60'
Желтая карточка
D.
Замена
A. Triadis
️️️️
P. Grosdanis
59'
57'
ГОЛ! 0:1!
A. Dauda
Пас отдал
Д. Хухумис
39'
Желтая карточка
Д. Хухумис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
11
Александрос Лолис
ЛВ
22
Фабри Кастро
ОП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
12
Sandi Križman
ЦФ
47
Pavlos Grosdanis
ЦФ
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Аполлон Смирнис
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
29
Томас Бединелли
ЛВ
64
Fatjon Andoni
ЦП
8
Anastasios Lagos
ЦФ
14
Leonidas Rossi
ЦФ
87
Davino Verhulst
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
0
A. Triadis
ЦФ
Аполлон Смирнис
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
77
Georgios Rodis
ЦФ
66
Antonios Rigopoulos
ЦФ
0
I. Varkas
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
4-1-2-3
1
Хутесиотис
3
Пилиос
6
Пантелакис
2
Салиакас
43
Персман
22
Кастро
11
Лолис
14
Памлидис
25
47
12
4-1-1-5
2
Бручич
0
5
Баксеванидис
3
Хухумис
64
29
Бединелли
8
11
9
87
14
47
0
0
47
3
Пилиос
20
Элефтериадис
20
Элефтериадис
3
Пилиос
0
0
9
29
Иоаннидис
29
Иоаннидис
9
29
Бединелли
0
0
29
Бединелли
Остались в запасе
ПАС
Аполлон Смирнис
31
Василиос Атанасиу
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
Главный тренер
Яннис Петракис
77
Georgios Rodis
ЦФ
66
Antonios Rigopoulos
ЦФ
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
Остались в запасе
31
Василиос Атанасиу
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
Остались в запасе
77
Georgios Rodis
ЦФ
66
Antonios Rigopoulos
ЦФ
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча ПАС - Аполлон Смирнис
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Информация о матче
Стадион:
Зосимадес
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