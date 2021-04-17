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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Аполлон Смирнис
Панетоликос - Аполлон Смирнис: обзор матча 17 апреля 2021
Панетоликос
17.04.2021, суббота, 17:15
Греция. Суперлига, группа B, 4 тур
1 : 0
Завершен
Аполлон Смирнис
84'
Х. Лисгарас (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панетоликос - Аполлон Смирнис
Желтая карточка
C. Knett
90'
+3
88'
Замена
L. Rossi
️️️️
И. Колл
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Х. Лисгарас
84'
Замена
Н. Карелис
️️️️
Х. Диас
81'
66'
Замена
A. Dauda
️️️️
Н. Иоаннидис
Замена
N. Mazzola
️️️️
Н. Вергос
63'
Замена
Э. Барбоза
️️️️
Г. Арийиби
63'
Замена
️️️️
E. Pereyra
63'
Замена
A. Karasalidis
️️️️
Э. Цоцалич
34'
28'
Желтая карточка
И. Колл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Christopher Knett
ВР
6
Эдин Цоцалич
ЦЗ
20
Хорхе Диас
ЦП
59
Delvin N'Dinga
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
28
Гболи Арийиби
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
14
Georgios Manthatis
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Аполлон Смирнис
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
29
Томас Бединелли
ЛВ
77
Исраэль Колл
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
64
Fatjon Andoni
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
8
Далсью
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
0
N. Mazzola
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Аполлон Смирнис
2
Карло Бручич
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
14
Leonidas Rossi
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
0
A. Mounier
ЦФ
1-4-1-4
1
6
Цоцалич
20
Диас
10
Дуарте
28
Арийиби
59
10
Мендоса
14
9
Вергос
17
44
4-3-1-3
31
Лисгарас
0
5
Баксеванидис
3
Хухумис
77
Колл
14
Сливка
64
29
Бединелли
11
29
Иоаннидис
87
9
Вергос
0
0
9
Вергос
28
Арийиби
7
Барбоза
7
Барбоза
28
Арийиби
6
Цоцалич
4
4
6
Цоцалич
20
Диас
80
Карелис
80
Карелис
20
Диас
77
Колл
14
14
77
Колл
29
Иоаннидис
9
9
29
Иоаннидис
0
0
Остались в запасе
Панетоликос
Аполлон Смирнис
15
Paolo Medina
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
8
Далсью
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
2
Карло Бручич
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
Остались в запасе
15
Paolo Medina
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
8
Далсью
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
Остались в запасе
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
2
Карло Бручич
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Панетоликос - Аполлон Смирнис
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Информация о матче
Стадион:
Панетолику
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Панетоликос
Аполлон Смирнис
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