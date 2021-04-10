Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис - ОФИ
Аполлон Смирнис - ОФИ: обзор матча 10 апреля 2021
Аполлон Смирнис
10.04.2021, суббота, 17:15
Греция. Суперлига, группа B, 3 тур
0 : 0
Завершен
ОФИ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон Смирнис - ОФИ
Желтая карточка
Х. Лисгарас
90'
+1
Замена
A. Lagos
️️️️
И. Колл
85'
Замена
L. Rossi
️️️️
Д. Хухумис
85'
81'
Замена
А. Рахман Вайсс
️️️️
Ф. Старжеон
Замена
A. Dauda
️️️️
Н. Иоаннидис
69'
66'
Замена
V. Nikokyrakis
️️️️
N. Solis
55'
Замена
К. Балояннис
️️️️
Д. Де Гузман
9'
Желтая карточка
Д. Де Гузман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон Смирнис
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
29
Томас Бединелли
ЛВ
77
Исраэль Колл
ЦП
64
Fatjon Andoni
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
6
Vajebah Sakor
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
22
Adrian Sardinero
ЦФ
11
Nazareno Solis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Аполлон Смирнис
2
Карло Бручич
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
14
Leonidas Rossi
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
0
A. Mounier
ЦФ
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
24
Абдул Рахман Вайсс
ПЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
28
Frixos Grivas
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
4-3-1-3
3
Хухумис
0
31
Лисгарас
5
Баксеванидис
77
Колл
64
14
Сливка
29
Бединелли
11
29
Иоаннидис
87
4-4-2
24
Ватерман
13
4
Маринакис
15
Диамантис
2
Вурос
29
Мельядо
18
Де Гузман
70
Старжеон
6
11
22
77
Колл
8
8
77
Колл
3
Хухумис
14
14
3
Хухумис
29
Иоаннидис
9
9
29
Иоаннидис
0
0
70
Старжеон
24
Вайсс
24
Вайсс
70
Старжеон
18
Де Гузман
38
Балояннис
38
Балояннис
18
Де Гузман
11
91
91
11
Остались в запасе
Аполлон Смирнис
ОФИ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
2
Карло Бручич
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
28
Frixos Grivas
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
2
Карло Бручич
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
28
Frixos Grivas
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Аполлон Смирнис - ОФИ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Камарас
Новости команд
Все
Аполлон Смирнис
ОФИ
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«ОФИ» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Байера» на победу в матче 3-го тура
21 октября
39-летний экс-зенитовец Алвеш перешел в «Аполлон Смирнис»
2021.09.05 17:23
1
39-летний экс-зенитовец Алвеш перейдет в «Аполлон Смирнис»
2021.09.03 23:02
3
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«ОФИ» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Байера» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+