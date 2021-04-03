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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Аполлон Смирнис
Атромитос - Аполлон Смирнис: обзор матча 03 апреля 2021
Атромитос
03.04.2021, суббота, 15:00
Греция. Суперлига, группа B, 2 тур
1 : 1
Завершен
Аполлон Смирнис
53'
Г. Манусос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атромитос - Аполлон Смирнис
90'
Замена
A. Lagos
️️️️
И. Колл
Желтая карточка
J. Umbides
86'
Замена
B. Edomwonyi
️️️️
C. N'Sikulu
86'
83'
Замена
️️️️
Т. Бединелли
Замена
К. Коцопулос
️️️️
Г. Манусос
78'
Замена
S. Natsos
️️️️
Х. Харисис
78'
76'
Замена
A. Mounier
️️️️
С. Цилулис
76'
Замена
Н. Иоаннидис
️️️️
A. Dauda
67'
Желтая карточка
Т. Бединелли
Замена
J. Umbides
️️️️
Х. Муньис
64'
ГОЛ! 1:0!
Г. Манусос
53'
Замена
A. Agayev
️️️️
Л. Христодулопулос
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Хуан Муньис
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
22
J. Tomasevic
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Аполлон Смирнис
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
0
Domingues
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
29
Томас Бединелли
ЛВ
77
Исраэль Колл
ЦП
64
Fatjon Andoni
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
Атромитос
1
Андреас Янниотис
ВР
3
Лукас Гальвао
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
28
Spyridon Natsos
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
0
A. Agayev
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
Аполлон Смирнис
2
Карло Бручич
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
0
A. Mounier
ЦФ
2-4-4
35
Мандас
12
6
Гутас
7
Христодулопулос
8
Харисис
10
Саломон
10
Муньис
24
10
9
Манусос
22
4-4-1-2
0
31
Лисгарас
5
Баксеванидис
3
Хухумис
64
14
Сливка
23
Цилулис
77
Колл
29
Бединелли
9
87
8
Харисис
28
28
8
Харисис
9
Манусос
23
Коцопулос
23
Коцопулос
9
Манусос
7
Христодулопулос
0
0
7
Христодулопулос
10
Муньис
8
8
10
Муньис
10
34
34
10
77
Колл
8
8
77
Колл
9
29
Иоаннидис
29
Иоаннидис
9
23
Цилулис
0
0
23
Цилулис
Остались в запасе
Атромитос
Аполлон Смирнис
3
Лукас Гальвао
ЦП
1
Андреас Янниотис
ВР
10
Bryan Rabello
ЦП
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
2
Карло Бручич
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
Остались в запасе
3
Лукас Гальвао
ЦП
1
Андреас Янниотис
ВР
10
Bryan Rabello
ЦП
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Остались в запасе
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
2
Карло Бручич
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча Атромитос - Аполлон Смирнис
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Информация о матче
Стадион:
Стадио Перистери
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Атромитос
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