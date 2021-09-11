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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Акжайык - Астана
Акжайык - Астана: обзор матча 11 сентября 2021
Акжайык
11.09.2021, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Астана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Акжайык - Астана
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Акжайык
Казахстан. Первая лига, 30 тур
Батыр
3 : 0
25.10.2024
Акжайык
Казахстан. Первая лига, 29 тур
Акжайык
0 : 3
17.10.2024
Улытау
Казахстан. Первая лига, 28 тур
Акжайык
1 : 0
11.10.2024
Актобе-М
Казахстан. Первая лига, 27 тур
Каспий
3 : 0
03.10.2024
Акжайык
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Арыс
0 : 1
27.09.2024
Акжайык
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
Стадион имени Петра Атояна
Новости команд
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Акжайык
Астана
«Астана» – «Кайсар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
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24 октября
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«Астана» – «Кайсар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
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18 октября
«Астана» – «Каспий»: кто победит в матче 23 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
17 октября
«Тобол» – «Астана»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
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