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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Астана - Кайрат
Астана - Кайрат: обзор матча 23 мая 2021
Астана
23.05.2021, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Кайрат
86'
Т. Барсегян
90+1'
Г. Суюмбаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - Кайрат
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Г. Суюмбаев
ГОЛ! 1:0!
Т. Барсегян
86'
Желтая карточка
И. Куат
82'
Желтая карточка
М. Томасов
80'
72'
Замена
Ш. Мамба
️️️️
В. Лав
70'
Замена
А. Шушеначев
️️️️
Г. Алыкулов
Замена
Р. Муртазаев
️️️️
А. Аимбетов
70'
63'
Желтая карточка
Г. Алыкулов
Замена
М. Эбонг
️️️️
А. Бейсебеков
60'
Желтая карточка
А. Бейсебеков
41'
Желтая карточка
A. Rukavina
37'
Желтая карточка
В. Чуперка
36'
Желтая карточка
В. Ароян
31'
25'
Желтая карточка
А. Абикен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
1
Дмитрий Непогодов
ВР
21
Кике Кадете
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
2
Antonio Rukavina
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
24
Лука Шимунович
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
95
Абат Аимбетов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Кайрат
92
Стас Покатилов
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
27
Небойса Косович
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
24
Хосе Канте
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
4
Марк Гурман
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
66
Султан Сагнаев
ОП
5
Исламбек Куат
ОП
7
Макс Эбонг
АП
14
S. Smajlagic
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
7
Роман Муртазаев
ЦФ
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
20
Арсен Буранчиев
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
45
Штрели Мамба
ЦФ
3-2-4-1
1
Непогодов
5
Томашевич
2
15
Бейсебеков
33
Ароян
21
Кадете
24
Шимунович
10
Томасов
11
Барсегян
92
Чуперка
95
Аимбетов
3-2-2-1-2
92
Покатилов
24
Миканович
28
Алип
23
Поляков
13
Оганесян
5
Суюмбаев
27
Косович
96
Абикен
11
Алыкулов
19
Вагнер Лав
24
Канте
15
Бейсебеков
7
Эбонг
7
Эбонг
15
Бейсебеков
95
Аимбетов
7
Муртазаев
7
Муртазаев
95
Аимбетов
11
Алыкулов
11
Шушеначев
11
Шушеначев
11
Алыкулов
19
Вагнер Лав
45
Мамба
45
Мамба
19
Вагнер Лав
Остались в запасе
Астана
Кайрат
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
14
S. Smajlagic
ЦФ
4
Марк Гурман
ЦЗ
12
Саги Совет
ЛЗ
66
Султан Сагнаев
ОП
2
Лев Скворцов
ПЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
5
Исламбек Куат
ОП
Главный тренер
Андрей Тихонов
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
22
Султанбек Астанов
ПП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
47
Данияр Усенов
ЦП
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
14
S. Smajlagic
ЦФ
4
Марк Гурман
ЦЗ
12
Саги Совет
ЛЗ
66
Султан Сагнаев
ОП
2
Лев Скворцов
ПЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
5
Исламбек Куат
ОП
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
22
Султанбек Астанов
ПП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
47
Данияр Усенов
ЦП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Астана - Кайрат
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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