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Отборочные матчи ЧМ-2026
Босния и Герцеговина - Финляндия
Босния и Герцеговина - Финляндия: обзор матча 13 ноября 2021
Босния и Герцеговина
13.11.2021, суббота, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 9 тур
1 : 3
Завершен
Финляндия
69'
Л. Менало
29'
М. Форсс
51'
Р. Лод
73'
Д. О'Шонесси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Финляндия
Желтая карточка
С. Прсич
83'
80'
Замена
П. Араюри
️️️️
Р. Иванов
80'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Т. Пукки
76'
Замена
Й. Уронен
️️️️
Р. Лод
73'
ГОЛ! 1:3!
Д. О'Шонесси
Пас отдал
Р. Лод
ГОЛ! 1:2!
Л. Менало
69'
Замена
Л. Менало
️️️️
Р. Крунич
67'
Замена
М. Сушич
️️️️
М. Пьянич
66'
Замена
С. Прсич
️️️️
А. Хаджиахметович
56'
Замена
А. Гояк
️️️️
Г. Цимирот
56'
51'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лод
Пас отдал
Л. Вяйсянен
46'
Замена
У. Ниссила
️️️️
М. Форсс
Замена
Э. Демирович
️️️️
С. Колашинац
39'
37'
Красная карточка
Ю. Райтала
29'
ГОЛ! 0:1!
М. Форсс
Пас отдал
Т. Пукки
25'
Пенальти не реализован!
Т. Пукки
Желтая карточка
М. Пьянич
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Элдар Чивич
ЛЗ
16
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
17
Синиша Саничанин
ПЗ
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
19
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Раде Крунич
ЦП
9
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
3
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
11
Расмус Шуллер
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
26
Маркус Форсс
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Босния и Герцеговина
22
Кенан Пирич
ВР
1
Никола Васили
ВР
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
13
Матео Сушич
ЦЗ
19
Бранимир Ципетич
ЦЗ
0
Ади Налич
ЦЗ
18
Санин Прсич
ЦП
10
Амер Гояк
АП
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
23
Лука Менало
ЦФ
0
Кенан Кодро
ЦФ
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
7
Роберт Тэйлор
ЦП
15
Онни Валакари
ЦП
16
Урхо Ниссила
АП
9
Фредрик Йенсен
АП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
5
Миро Тенхо
ЦФ
22
Илмари Нисканен
ЦФ
4-5-1
12
Сехич
2
Чивич
5
Колашинац
16
Ахмедходжич
17
Саничанин
10
Пьянич
13
Цимирот
19
Стеванович
8
Крунич
16
Хаджиахметович
9
Превляк
3-2-3-2
1
Градецки
3
О'Шонесси
22
Хямяляйнен
21
Вяйсянен
22
Райтала
4
Иванов
11
Шуллер
6
Камара
8
Лод
10
Пукки
26
Форсс
10
Пьянич
13
Сушич
13
Сушич
10
Пьянич
16
Хаджиахметович
18
Прсич
18
Прсич
16
Хаджиахметович
13
Цимирот
10
Гояк
10
Гояк
13
Цимирот
5
Колашинац
10
Демирович
10
Демирович
5
Колашинац
8
Крунич
23
Менало
23
Менало
8
Крунич
8
Лод
18
Уронен
18
Уронен
8
Лод
4
Иванов
2
Араюри
2
Араюри
4
Иванов
26
Форсс
16
Ниссила
16
Ниссила
26
Форсс
10
Пукки
9
Йенсен
9
Йенсен
10
Пукки
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Финляндия
22
Кенан Пирич
ВР
1
Никола Васили
ВР
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
19
Бранимир Ципетич
ЦЗ
0
Ади Налич
ЦЗ
0
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
7
Роберт Тэйлор
ЦП
15
Онни Валакари
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
5
Миро Тенхо
ЦФ
22
Илмари Нисканен
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Остались в запасе
22
Кенан Пирич
ВР
1
Никола Васили
ВР
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
19
Бранимир Ципетич
ЦЗ
0
Ади Налич
ЦЗ
0
Кенан Кодро
ЦФ
Остались в запасе
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
7
Роберт Тэйлор
ЦП
15
Онни Валакари
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
5
Миро Тенхо
ЦФ
22
Илмари Нисканен
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Главный тренер
Маркку Канерва
Статистика матча Босния и Герцеговина - Финляндия
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Стадион:
Олимпик Стэдиум
Где смотреть матч:
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