Босния и Герцеговина - Финляндия

|1 тур
|24 марта, среда
|22:45
|Финляндия
|2:2
|Босния и Герцеговина
|1 тур
|24 марта, среда
|22:45
|Финляндия
|2:2
|Босния и Герцеговина
|7 тур
|12 октября, суббота
|19:00
|Босния и Герцеговина
|4:1
|Финляндия
|3 тур
|8 июня, суббота
|19:00
|Финляндия
|2:0
|Босния и Герцеговина
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Франция
|8
|5
|3
|0
|18:3
|+15
|18
|2.
|Украина
|8
|2
|6
|0
|11:8
|+3
|12
|3.
|Финляндия
|8
|3
|2
|3
|10:10
|0
|11
|4.
|Босния и Герцеговина
|8
|1
|4
|3
|9:12
|-3
|7
|5.
|Казахстан
|8
|0
|3
|5
|5:20
|-15
|3