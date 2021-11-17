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Босния и Герцеговина - Финляндия

13.11.2021, Суббота, 17:00 мск Трансляция: Матч ТВ Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур Босния и Герцеговина - Финляндия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, группа D
1 тур
24 марта, среда 22:45 Финляндия 2:2 Босния и Герцеговина
Отбор ЧЕ-2020 2019, группа J
7 тур
12 октября, суббота 19:00 Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия
3 тур
8 июня, суббота 19:00 Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Франция 8 5 3 0 18:3 +15 18
2. Украина 8 2 6 0 11:8 +3 12
3. Финляндия 8 3 2 3 10:10 0 11
4. Босния и Герцеговина 8 1 4 3 9:12 -3 7
5. Казахстан 8 0 3 5 5:20 -15 3
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