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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Словакия - Словения
Словакия - Словения: обзор матча 11 ноября 2021
Словакия
11.11.2021, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 9 тур
2 : 2
Завершен
Словения
58'
О. Дуда (П)
74'
Д. Стрелец
18'
М. Зайц
62'
М. Мевля
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Словения
Замена
Р. Боженик
️️️️
П. Пекарик
88'
85'
Замена
Ж. Рогель
️️️️
Й. Иличич
80'
Желтая карточка
П. Стоянович
ГОЛ! 2:2!
Д. Стрелец
74'
Замена
Д. Стрелец
️️️️
М. Беро
72'
Замена
Т. Суслов
️️️️
Р. Мак
71'
71'
Замена
Б. Врховец
️️️️
М. Зайц
Замена
Э. Йирка
️️️️
Л. Гараслин
65'
62'
ГОЛ! 1:2!
М. Мевля
Пас отдал
Й. Иличич
59'
Замена
Ж. Карничник
️️️️
Б. Вербич
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. Дуда
58'
57'
Вторая желтая
М. Блажич
Замена
О. Дуда
️️️️
М. Гамшик
46'
Желтая карточка
П. Пекарик
30'
27'
Желтая карточка
М. Блажич
Желтая карточка
Л. Алмаши
20'
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Зайц
Пас отдал
А. Шпорар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
5
Любомир Шатка
ВР
12
Марек Родак
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
22
Якуб Голубек
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
0
Ладислав Алмаши
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Словения
1
Ян Облак
ВР
17
Миха Мевля
ЦЗ
3
Юре Балковец
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
0
Лео Штулац
ОП
8
Занди Ловрич
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
7
Йосип Иличич
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Словакия
12
Душан Куцяк
ВР
1
Мартин Дубравка
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
25
Якуб Громада
ОП
24
Мартин Косцельник
ЦП
10
Альберт Русняк
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
0
Эрик Йирка
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
15
Давид Стрелец
ЦФ
Словения
12
Вид Белец
ВР
16
Игор Векич
ВР
2
Жан Карничник
ЦЗ
5
Нино Коутер
ЦП
10
Давид Тижанич
АП
7
Харис Вучкич
АП
5
Жан Рогель
ПП
3
Свен Карич
ЦФ
10
Тими Элшник
ЦФ
22
Блаж Врховец
ЦФ
11
Жан Целар
ЦФ
2-4-2-1
5
Шатка
14
Шкриньяр
2
Пекарик
22
Голубек
21
Беро
17
Гамшик
22
Лоботка
17
Гараслин
20
Мак
0
Алмаши
4-1-2-1-2
1
Облак
20
Стоянович
3
Балковец
4
Блажич
17
Мевля
0
Штулац
8
Ловрич
24
Зайц
7
Вербич
9
Шпорар
7
Иличич
17
Гараслин
0
Йирка
0
Йирка
17
Гараслин
17
Гамшик
8
Дуда
8
Дуда
17
Гамшик
20
Мак
10
Суслов
10
Суслов
20
Мак
2
Пекарик
9
Боженик
9
Боженик
2
Пекарик
21
Беро
15
Стрелец
15
Стрелец
21
Беро
7
Вербич
2
Карничник
2
Карничник
7
Вербич
7
Иличич
5
Рогель
5
Рогель
7
Иличич
24
Зайц
22
Врховец
22
Врховец
24
Зайц
Остались в запасе
Словакия
Словения
12
Душан Куцяк
ВР
1
Мартин Дубравка
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
25
Якуб Громада
ОП
24
Мартин Косцельник
ЦП
10
Альберт Русняк
ЦП
Главный тренер
Штефан Таркович
12
Вид Белец
ВР
16
Игор Векич
ВР
5
Нино Коутер
ЦП
10
Давид Тижанич
АП
7
Харис Вучкич
АП
3
Свен Карич
ЦФ
10
Тими Элшник
ЦФ
11
Жан Целар
ЦФ
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
1
Мартин Дубравка
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
25
Якуб Громада
ОП
24
Мартин Косцельник
ЦП
10
Альберт Русняк
ЦП
Остались в запасе
12
Вид Белец
ВР
16
Игор Векич
ВР
5
Нино Коутер
ЦП
10
Давид Тижанич
АП
7
Харис Вучкич
АП
3
Свен Карич
ЦФ
10
Тими Элшник
ЦФ
11
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Словакия - Словения
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
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