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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Мальта - Словения
Мальта - Словения: обзор матча 08 октября 2021
Мальта
08.10.2021, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 7 тур
0 : 4
Завершен
Словения
27'
Й. Иличич
50'
А. Шпорар
60'
Й. Иличич
67'
Б. Шешко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальта - Словения
Желтая карточка
А. Сатариано
88'
82'
Замена
Т. Элшник
️️️️
Я. Куртич
Замена
Ю. Дегабриэле
️️️️
Л. Монтебелло
80'
72'
Замена
Л. Захович
️️️️
Й. Иличич
71'
Замена
Й. Горенц-Станкович
️️️️
З. Ловрич
Замена
Т. Каруана
️️️️
С. Писани
68'
Замена
А. Оверенд
️️️️
Д. Мбонг
68'
67'
ГОЛ! 0:4!
Б. Шешко
Пас отдал
З. Ловрич
Желтая карточка
Д. Мбонг
66'
61'
Замена
Б. Шешко
️️️️
А. Шпорар
61'
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
Б. Вербич
60'
ГОЛ! 0:3!
Й. Иличич
Пас отдал
З. Ловрич
Замена
Л. Гамбин
️️️️
Ш. Димек
57'
Замена
А. Сатариано
️️️️
П. Мбонг
57'
50'
ГОЛ! 0:2!
А. Шпорар
Пас отдал
З. Ловрич
27'
ГОЛ! 0:1!
Й. Иличич
Пас отдал
Ю. Балковец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
5
Курт Шоу
ЦЗ
13
Энрико Пепе
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
21
Шон Димек
ЦП
18
Стив Писани
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
9
Кейн Аттард
ЦП
11
Люк Монтебелло
ЦФ
8
Пол Мбонг
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Словения
1
Ян Облак
ВР
6
Яка Бийол
ЦЗ
3
Юре Балковец
ЦЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
14
Ясмин Куртич
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
7
Йосип Иличич
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Мальта
12
Мэттью Грек
ВР
16
Джейк Галеа
ВР
4
Стив Борг
ЦЗ
15
Самир Араб
ЦЗ
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
23
Александер Сатариано
ЦЗ
18
Адам Оверенд
ЦП
20
Люк Гамбин
ЦП
9
Джейк Грек
ЦП
21
Данстен Велла
ЦП
23
Тристан Каруана
ЦП
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
Словения
16
Игор Векич
ВР
12
Вид Белец
ВР
4
Миха Блажич
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
0
Лео Штулац
ОП
10
Давид Тижанич
ЦП
13
Домен Чрнигой
ПП
20
Жан Колманич
ЦФ
5
Жан Рогель
ЦФ
10
Тими Элшник
ЦФ
11
Беньямин Шешко
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
4-4-2
1
Бонелло
5
Шоу
13
Пепе
22
Мускат
7
Мбонг
21
Димек
10
Теума
9
Аттард
18
Писани
8
Мбонг
11
Монтебелло
4-3-1-2
1
Облак
3
Балковец
2
Карничник
17
Мевля
6
Бийол
14
Куртич
8
Ловрич
22
Гнезда Черин
7
Вербич
9
Шпорар
7
Иличич
8
Мбонг
23
Сатариано
23
Сатариано
8
Мбонг
7
Мбонг
18
Оверенд
18
Оверенд
7
Мбонг
21
Димек
20
Гамбин
20
Гамбин
21
Димек
18
Писани
23
Каруана
23
Каруана
18
Писани
11
Монтебелло
18
Дегабриэле
18
Дегабриэле
11
Монтебелло
8
Ловрич
5
Горенц-Станкович
5
Горенц-Станкович
8
Ловрич
7
Вербич
13
Чрнигой
13
Чрнигой
7
Вербич
14
Куртич
10
Элшник
10
Элшник
14
Куртич
9
Шпорар
11
Шешко
11
Шешко
9
Шпорар
7
Иличич
19
Захович
19
Захович
7
Иличич
Остались в запасе
Мальта
Словения
12
Мэттью Грек
ВР
16
Джейк Галеа
ВР
4
Стив Борг
ЦЗ
15
Самир Араб
ЦЗ
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
9
Джейк Грек
ЦП
21
Данстен Велла
ЦП
Главный тренер
Девис Манджа
16
Игор Векич
ВР
12
Вид Белец
ВР
4
Миха Блажич
ЦЗ
0
Лео Штулац
ОП
10
Давид Тижанич
ЦП
20
Жан Колманич
ЦФ
5
Жан Рогель
ЦФ
Остались в запасе
12
Мэттью Грек
ВР
16
Джейк Галеа
ВР
4
Стив Борг
ЦЗ
15
Самир Араб
ЦЗ
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
9
Джейк Грек
ЦП
21
Данстен Велла
ЦП
Остались в запасе
16
Игор Векич
ВР
12
Вид Белец
ВР
4
Миха Блажич
ЦЗ
0
Лео Штулац
ОП
10
Давид Тижанич
ЦП
20
Жан Колманич
ЦФ
5
Жан Рогель
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Мальта - Словения
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
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