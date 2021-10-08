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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Чехия - Уэльс
Чехия - Уэльс: обзор матча 08 октября 2021
Чехия
08.10.2021, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 7 тур
2 : 2
Завершен
Уэльс
38'
Я. Пешек
49'
Д. Уорд (АГ)
36'
А. Рэмзи
69'
Д. Джеймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чехия - Уэльс
90'
+2
Желтая карточка
К. Мур
Желтая карточка
М. Садилек
90'
+1
Замена
Я. Жмрхаль
️️️️
А. Гложек
90'
86'
Замена
Т. Робертс
️️️️
К. Мефам
Замена
Т. Виснер
️️️️
Ф. Новак
83'
Замена
Я. Кухта
️️️️
А. Крал
83'
Замена
М. Выдра
️️️️
Я. Пешек
76'
Замена
М. Садилек
️️️️
А. Барак
76'
76'
Замена
С. Томас
️️️️
Н. Уильямс
69'
ГОЛ! 2:2!
Д. Джеймс
Пас отдал
Х. Уилсон
60'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Д. Моррел
60'
Замена
К. Робертс
️️️️
К. Гантер
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Уорд
49'
ГОЛ! 1:1!
Я. Пешек
38'
36'
ГОЛ! 0:1!
А. Рэмзи
Пас отдал
Н. Уильямс
Желтая карточка
А. Барак
26'
26'
Желтая карточка
И. Ампаду
1'
Желтая карточка
А. Рэмзи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
17
Алеш Матею
ЦЗ
6
Томаш Калас
ЦЗ
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
22
Филип Новак
ЦЗ
21
Алекс Крал
ОП
22
Томаш Соучек
ОП
25
Якуб Пешек
ЦП
7
Антонин Барак
АП
10
Адам Гложек
ЦФ
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
10
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
20
Даниэль Джеймс
ПВ
13
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Чехия
16
Алеш Мандоус
ВР
16
Индржих Станек
ВР
0
Томаш Виснер
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
4
Милан Гавел
ЦЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
13
Ян Копиц
ЦП
8
Михал Садилек
ЦП
7
Яромир Жмрхаль
ЦП
10
Матей Выдра
ЦФ
11
Ян Кухта
ЦФ
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
18
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
23
Уилл Волкс
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
8
Харри Уилсон
ПВ
9
Тайлер Робертс
ЦФ
19
Сорба Томас
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Вацлик
17
Матею
3
Челустка
22
Новак
6
Калас
21
Крал
22
Соучек
25
Пешек
7
Барак
10
Шик
10
Гложек
3-2-2-1-1
12
Уорд
5
Ампаду
2
Гантер
6
Родон
3
Уильямс
16
Моррел
10
Рэмзи
7
Аллен
20
Джеймс
13
Мур
22
Новак
0
Виснер
0
Виснер
22
Новак
7
Барак
8
Садилек
8
Садилек
7
Барак
10
Гложек
7
Жмрхаль
7
Жмрхаль
10
Гложек
25
Пешек
10
Выдра
10
Выдра
25
Пешек
21
Крал
11
Кухта
11
Кухта
21
Крал
16
Моррел
8
Уилсон
8
Уилсон
16
Моррел
2
Гантер
14
Робертс
14
Робертс
2
Гантер
2
Мефам
9
Робертс
9
Робертс
2
Мефам
3
Уильямс
19
Томас
19
Томас
3
Уильямс
Остались в запасе
Чехия
Уэльс
16
Алеш Мандоус
ВР
16
Индржих Станек
ВР
24
Якуб Брабец
ЦЗ
4
Милан Гавел
ЦЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
13
Ян Копиц
ЦП
Главный тренер
Ярослав Шилхави
1
Уэйн Хеннесси
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
18
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
23
Уилл Волкс
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Остались в запасе
16
Алеш Мандоус
ВР
16
Индржих Станек
ВР
24
Якуб Брабец
ЦЗ
4
Милан Гавел
ЦЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
13
Ян Копиц
ЦП
Остались в запасе
1
Уэйн Хеннесси
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
18
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
23
Уилл Волкс
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Главный тренер
Роберт Пейдж
Статистика матча Чехия - Уэльс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
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