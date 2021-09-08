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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Албания - Сан-Марино
Албания - Сан-Марино: обзор матча 08 сентября 2021
Албания
08.09.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 6 тур
5 : 0
Завершен
Сан-Марино
32'
Р. Манай
58'
К. Лячи
61'
А. Броя
68'
Э. Хюсай
80'
М. Узуни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Албания - Сан-Марино
Замена
Э. Цокай
️️️️
М. Узуни
81'
Замена
А. Дока
️️️️
Э. Хюсай
81'
ГОЛ! 5:0!
М. Узуни
Пас отдал
А. Броя
80'
Желтая карточка
О. Роши
77'
75'
Замена
М. Баттистини
️️️️
Э. Голинуччи
Замена
Ю. Рамадани
️️️️
К. Лячи
71'
69'
Замена
М. Витаиоли
️️️️
Х. Хирш
69'
Замена
Т. Дзафферани
️️️️
А. Грандони
ГОЛ! 4:0!
Э. Хюсай
Пас отдал
О. Роши
68'
ГОЛ! 3:0!
А. Броя
Пас отдал
О. Роши
61'
ГОЛ! 2:0!
К. Лячи
Пас отдал
А. Броя
58'
57'
Замена
Д. Конти
️️️️
Ф. Фаббри
46'
Замена
Ф. Томаззини
️️️️
Д. Томаззини
Замена
А. Броя
️️️️
Н. Байрами
46'
Замена
О. Роши
️️️️
Л. Траши
46'
ГОЛ! 1:0!
Р. Манай
Пас отдал
К. Баре
32'
19'
Желтая карточка
Д. Томаззини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
22
Лоренц Траши
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
7
Кейди Баре
ЦП
14
Казим Лячи
ЦП
10
Недим Байрами
АП
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
4
Филиппо Фаббри
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
23
Андреа Грандони
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
17
Давид Томаззини
ЦП
17
Хосе Хирш
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
9
Никола Нанни
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
12
Гентьян Селмани
ВР
19
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
15
Альби Дока
ЦЗ
2
Рамен Цепеле
ЦЗ
20
Энис Цокай
ОП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
19
Беким Балай
ЦФ
18
Эндри Чекичи
ЦФ
9
Армандо Броя
ЦФ
Сан-Марино
12
Симоне Бенедеттини
ВР
15
Джакомо Конти
ЦЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
13
Маттео Цаволи
ЦФ
21
Фабио Томаззини
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
18
Марко Бернарди
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Стракоша
15
Кумбула
6
Джимсити
22
Траши
4
Михай
4
Хюсай
7
Баре
14
Лячи
11
Узуни
10
Байрами
7
Манай
3-2-2-3
23
Бенедеттини
5
Бролли
3
Палацци
23
Грандони
21
Баттистини
4
Фаббри
17
Голинуччи
17
Томаззини
9
Нанни
8
Голинуччи
17
Хирш
4
Хюсай
15
Дока
15
Дока
4
Хюсай
11
Узуни
20
Цокай
20
Цокай
11
Узуни
14
Лячи
20
Рамадани
20
Рамадани
14
Лячи
22
Траши
21
Роши
21
Роши
22
Траши
10
Байрами
9
Броя
9
Броя
10
Байрами
4
Фаббри
15
Конти
15
Конти
4
Фаббри
8
Голинуччи
23
Баттистини
23
Баттистини
8
Голинуччи
23
Грандони
22
Дзафферани
22
Дзафферани
23
Грандони
17
Томаззини
21
Томаззини
21
Томаззини
17
Томаззини
17
Хирш
7
Витаиоли
7
Витаиоли
17
Хирш
Остались в запасе
Албания
Сан-Марино
1
Этрит Бериша
ВР
12
Гентьян Селмани
ВР
19
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
2
Рамен Цепеле
ЦЗ
19
Беким Балай
ЦФ
18
Эндри Чекичи
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
12
Симоне Бенедеттини
ВР
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
13
Маттео Цаволи
ЦФ
18
Марко Бернарди
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
12
Гентьян Селмани
ВР
19
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
2
Рамен Цепеле
ЦЗ
19
Беким Балай
ЦФ
18
Эндри Чекичи
ЦФ
Остались в запасе
12
Симоне Бенедеттини
ВР
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
13
Маттео Цаволи
ЦФ
18
Марко Бернарди
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Франко Варрелла
Статистика матча Албания - Сан-Марино
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Стадион:
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