Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Латвия - Норвегия
Латвия - Норвегия: обзор матча 04 сентября 2021
Латвия
04.09.2021, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 5 тур
0 : 2
Завершен
Норвегия
20'
Э. Холанд (П)
66'
М. Эльюнусси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Латвия - Норвегия
Желтая карточка
В. Федоровс
90'
+2
88'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Э. Холанд
88'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
М. Эдегор
77'
Замена
М. Меллер Дели
️️️️
М. Эльюнусси
Замена
Р. Кроллис
️️️️
А. Цыганик
75'
Замена
В. Федоровс
️️️️
В. Камеш
75'
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
В. Гутковскис
70'
Замена
А. Зюзинс
️️️️
К. Карклинс
70'
66'
ГОЛ! 0:2!
М. Эльюнусси
Пас отдал
Б. Мелинг
Желтая карточка
В. Гутковскис
62'
60'
Замена
П. Берг
️️️️
М. Норманн
60'
Замена
А. Серлот
️️️️
К. Торстведт
Замена
Р. Озолс
️️️️
П. Штейнборс
43'
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Холанд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
1
Павел Штейнборс
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
21
Крисс Карклинс
ЦЗ
11
Робертс Савалниекс
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
7
Владимирс Камеш
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
8
Эдуардс Эмсис
ПП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Норвегия
12
Андре Хансен
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
21
Матиас Норманн
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
10
Мартин Эдегор
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Латвия
23
Рихардс Матревикс
ВР
12
Роберт Озолс
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
16
Алвис Яунземс
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
11
Владиславс Федоровс
АП
8
Ренарс Варславанс
ПВ
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Норвегия
1
Пер Бротвейт
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
6
Патрик Берг
ОП
19
Арон Доннум
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
3-5-2
1
Штейнборс
4
Дубра
13
Юрковскис
21
Карклинс
11
Савалниекс
16
Тарасов
7
Камеш
10
Икаунекс
8
Эмсис
9
Гутковскис
14
Цыганик
4-1-1-3-1
12
Хансен
16
Хольмгрен-Педерсен
4
Страндберг
3
Айер
17
Мелинг
21
Норманн
2
Торсбю
18
Торстведт
10
Эдегор
11
Эльюнусси
9
Холанд
1
Штейнборс
12
Озолс
12
Озолс
1
Штейнборс
21
Карклинс
17
Зюзинс
17
Зюзинс
21
Карклинс
7
Камеш
11
Федоровс
11
Федоровс
7
Камеш
14
Цыганик
19
Кроллис
19
Кроллис
14
Цыганик
9
Гутковскис
20
Ульдрикис
20
Ульдрикис
9
Гутковскис
21
Норманн
6
Берг
6
Берг
21
Норманн
11
Эльюнусси
20
Дели
20
Дели
11
Эльюнусси
10
Эдегор
10
Хеуге
10
Хеуге
10
Эдегор
9
Холанд
7
Кинг
7
Кинг
9
Холанд
18
Торстведт
7
Серлот
7
Серлот
18
Торстведт
Остались в запасе
Латвия
Норвегия
23
Рихардс Матревикс
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
16
Алвис Яунземс
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
8
Ренарс Варславанс
ПВ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
1
Пер Бротвейт
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
19
Арон Доннум
ПВ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
23
Рихардс Матревикс
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
16
Алвис Яунземс
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
8
Ренарс Варславанс
ПВ
Остались в запасе
1
Пер Бротвейт
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
19
Арон Доннум
ПВ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Латвия - Норвегия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Норвегия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Стадион:
Уллеваал
Новости команд
Все
Латвия
Норвегия
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Дания – Норвегия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Дании и Норвегии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Латвия – Армения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Латвия – Армения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Латвии и Армении на победу в матче 6 тура
14 ноября
Черногория – Латвия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Кипр – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Дания – Норвегия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Дании и Норвегии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Австрия – Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+