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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Мальта - Кипр
Мальта - Кипр: обзор матча 01 сентября 2021
Мальта
01.09.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 4 тур
3 : 0
Завершен
Кипр
44'
К. Аттард
46'
Д. Мбонг
54'
К. Аттард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальта - Кипр
Замена
Т. Каруана
️️️️
Т. Теума
85'
Замена
Д. Грек
️️️️
П. Мбонг
70'
Замена
А. Сатариано
️️️️
Л. Монтебелло
70'
64'
Замена
Ф. Кателарис
️️️️
М. Антониадес
Замена
Ш. Димек
️️️️
Д. Мбонг
59'
Замена
З. Мускат
️️️️
К. Шоу
59'
Желтая карточка
П. Мбонг
58'
58'
Замена
М. Илия
️️️️
Д. Христофи
58'
Замена
Г. Кастанос
️️️️
И. Питтас
ГОЛ! 3:0!
К. Аттард
54'
Желтая карточка
К. Шоу
50'
ГОЛ! 2:0!
Д. Мбонг
Пас отдал
Т. Теума
46'
45'
+4
Желтая карточка
Ф. Папулис
ГОЛ! 1:0!
К. Аттард
Пас отдал
Д. Мбонг
44'
40'
Вторая желтая
К. Сотериу
Желтая карточка
Д. Мбонг
18'
5'
Желтая карточка
К. Сотериу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
13
Энрико Пепе
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
18
Стив Писани
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
9
Кейн Аттард
ЦФ
8
Пол Мбонг
ЦФ
11
Люк Монтебелло
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Кипр
22
Неофитос Михаил
ВР
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
4
Николас Иоанну
ЦЗ
5
Костас Сотериу
ЦЗ
2
Парис Псалтис
ПЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
8
Хараламбос Кириаку
ОП
18
Костакис Артиматас
ЦП
9
Деметрис Христофи
ЦФ
15
Фотис Папулис
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Мальта
16
Джейк Галеа
ВР
12
Мэттью Грек
ВР
5
Андре Агиус
ЦЗ
23
Александер Сатариано
ЦЗ
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
23
Тристан Каруана
ЦП
17
Ники Мускат
ЦП
9
Джейк Грек
ЦП
21
Шон Димек
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦП
21
Данстен Велла
ЦФ
Кипр
13
Деметрис Деметриу
ВР
1
Костас Панайи
ВР
3
Николас Панайоту
ЦЗ
6
Алекс Гогич
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
5
Фанос Кателарис
ЦП
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
7
Панайотис Захариу
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
9
Мариос Илия
ЦФ
3-2-2-3
1
Бонелло
5
Шоу
13
Пепе
4
Борг
3
Камензули
7
Мбонг
18
Писани
10
Теума
11
Монтебелло
8
Мбонг
9
Аттард
3-3-2-2
22
Михаил
2
Каро
4
Иоанну
5
Сотериу
2
Псалтис
8
Кириаку
3
Антониадес
18
Артиматас
9
Питтас
15
Папулис
9
Христофи
11
Монтебелло
23
Сатариано
23
Сатариано
11
Монтебелло
5
Шоу
22
Мускат
22
Мускат
5
Шоу
10
Теума
23
Каруана
23
Каруана
10
Теума
8
Мбонг
9
Грек
9
Грек
8
Мбонг
7
Мбонг
21
Димек
21
Димек
7
Мбонг
9
Питтас
20
Кастанос
20
Кастанос
9
Питтас
3
Антониадес
5
Кателарис
5
Кателарис
3
Антониадес
9
Христофи
9
Илия
9
Илия
9
Христофи
Остались в запасе
Мальта
Кипр
16
Джейк Галеа
ВР
12
Мэттью Грек
ВР
5
Андре Агиус
ЦЗ
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
17
Ники Мускат
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦП
21
Данстен Велла
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
6
Алекс Гогич
ОП
13
Деметрис Деметриу
ВР
1
Костас Панайи
ВР
3
Николас Панайоту
ЦЗ
11
Андреас Авраам
ЦП
21
Маринос Ционис
ЦФ
7
Панайотис Захариу
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Остались в запасе
16
Джейк Галеа
ВР
12
Мэттью Грек
ВР
5
Андре Агиус
ЦЗ
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
17
Ники Мускат
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦП
21
Данстен Велла
ЦФ
Остались в запасе
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
6
Алекс Гогич
ОП
13
Деметрис Деметриу
ВР
1
Костас Панайи
ВР
3
Николас Панайоту
ЦЗ
11
Андреас Авраам
ЦП
21
Маринос Ционис
ЦФ
7
Панайотис Захариу
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Статистика матча Мальта - Кипр
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
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