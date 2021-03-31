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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Сан-Марино - Албания
Сан-Марино - Албания: обзор матча 31 марта 2021
Сан-Марино
31.03.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 3 тур
0 : 2
Завершен
Албания
63'
Р. Манай
85'
М. Узуни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Марино - Албания
87'
Замена
М. Митай
️️️️
Э. Леньяни
87'
Замена
С. Цикалеши
️️️️
Р. Манай
85'
ГОЛ! 0:2!
М. Узуни
Пас отдал
Ф. Везели
Замена
Л. Чеккароли
️️️️
М. Палацци
80'
Замена
А. Д'Аддарио
️️️️
М. Баттистини
80'
Замена
А. Грандони
️️️️
Э. Голинуччи
64'
63'
ГОЛ! 0:1!
Р. Манай
Пас отдал
М. Узуни
Замена
Л. Лунадеи
️️️️
Д. Росси
55'
Замена
К. Бролли
️️️️
Д. Томаззини
55'
Желтая карточка
Д. Симончини
52'
46'
Замена
О. Роши
️️️️
А. Броя
46'
Замена
М. Узуни
️️️️
К. Лячи
Желтая карточка
М. Муларони
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
4
Филиппо Фаббри
ЦЗ
6
Давиде Симончини
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
17
Давид Томаззини
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
10
Филиппо Берарди
ЦФ
9
Никола Нанни
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
5
Фредерик Везели
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
14
Казим Лячи
ЦП
7
Кейди Баре
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
9
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Сан-Марино
13
Алекс Стимац
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
23
Андреа Грандони
ЦЗ
15
Джакомо Конти
ЦЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
15
Кевин Дзондзини
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
17
Хосе Хирш
ЦФ
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
12
Гентьян Селмани
ВР
3
Марио Митай
ЛЗ
19
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
15
Альби Дока
ЦЗ
2
Хисен Мемолла
ЦЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
20
Энис Цокай
ОП
8
Шерифф Каллаку
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
3-2-2-3
23
Бенедеттини
3
Палацци
4
Фаббри
6
Симончини
6
Росси
21
Баттистини
17
Томаззини
22
Муларони
9
Нанни
10
Берарди
8
Голинуччи
3-2-3-2
1
Стракоша
5
Айети
6
Джимсити
3
Леньяни
4
Хюсай
5
Везели
14
Лячи
7
Баре
20
Рамадани
9
Броя
7
Манай
21
Баттистини
2
Д'Аддарио
2
Д'Аддарио
21
Баттистини
17
Томаззини
5
Бролли
5
Бролли
17
Томаззини
8
Голинуччи
23
Грандони
23
Грандони
8
Голинуччи
3
Палацци
14
Чеккароли
14
Чеккароли
3
Палацци
6
Росси
5
Лунадеи
5
Лунадеи
6
Росси
3
Леньяни
3
Митай
3
Митай
3
Леньяни
14
Лячи
11
Узуни
11
Узуни
14
Лячи
9
Броя
21
Роши
21
Роши
9
Броя
7
Манай
16
Цикалеши
16
Цикалеши
7
Манай
Остались в запасе
Сан-Марино
Албания
13
Алекс Стимац
ВР
22
Томмазо Дзафферани
ПП
15
Джакомо Конти
ЦЗ
23
Микаэль Баттистини
ЦП
15
Кевин Дзондзини
ЦП
12
Симоне Бенедеттини
ВР
17
Хосе Хирш
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
1
Этрит Бериша
ВР
15
Альби Дока
ЦЗ
19
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
2
Хисен Мемолла
ЦЗ
12
Гентьян Селмани
ВР
20
Энис Цокай
ОП
8
Шерифф Каллаку
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
13
Алекс Стимац
ВР
22
Томмазо Дзафферани
ПП
15
Джакомо Конти
ЦЗ
23
Микаэль Баттистини
ЦП
15
Кевин Дзондзини
ЦП
12
Симоне Бенедеттини
ВР
17
Хосе Хирш
ЦФ
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
15
Альби Дока
ЦЗ
19
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
2
Хисен Мемолла
ЦЗ
12
Гентьян Селмани
ВР
20
Энис Цокай
ОП
8
Шерифф Каллаку
ЦП
Главный тренер
Франко Варрелла
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Сан-Марино - Албания
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Главный судья:
Кай Эрик Стеен
Стадион:
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