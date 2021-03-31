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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Литва - Италия
Литва - Италия: обзор матча 31 марта 2021
Литва
31.03.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 3 тур
0 : 2
Завершен
Италия
47'
С. Сенси
90+4'
Ч. Иммобиле (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Литва - Италия
Желтая карточка
Д. Казлаускас
90'
+4
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ч. Иммобиле
89'
Замена
Ф. Ачерби
️️️️
А. Бастони
Замена
Д. Петравичюс
️️️️
Д. Шимкус
83'
Желтая карточка
Э. Вайткунас
77'
Замена
Д. Казлаускас
️️️️
Ф. Черных
75'
Замена
В. Гашпуйтис
️️️️
С. Миколюнас
74'
72'
Желтая карточка
М. Локателли
62'
Замена
Н. Барелла
️️️️
М. Пессина
Замена
️️️️
Г. Сиргедас
58'
56'
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
Эмерсон
47'
ГОЛ! 0:1!
С. Сенси
46'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
С. Эль-Шаарави
46'
Замена
С. Сенси
️️️️
Л. Пеллегрини
32'
Желтая карточка
М. Пессина
Желтая карточка
Д. Шимкус
27'
14'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
12
Томас Шведкаускас
ВР
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
17
Мартинас Дапкус
ЦП
19
Гратас Сиргедас
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
16
Домантас Шимкус
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Эмерсон
ЛЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
25
Рафаэл Толой
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Маттео Пессина
АП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
20
Федерико Бернардески
ПВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Литва
23
Марюс Адамонис
ВР
16
Игнас Дриомовас
ВР
2
Витас Гашпуйтис
ЦЗ
13
Юстас Ласицкас
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
10
Каролис Силкайтис
ОП
15
Таутвидас Элиосиус
ЦП
23
Демантас Петравичюс
ЦП
19
Нериус Вальскис
ЦП
15
Даниэль Романовский
ЦП
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
9
Каролис Лаукжемис
ЦФ
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
4
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
6
Мануэль Лаццари
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
12
Стефано Сенси
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
9
Андреа Белотти
ЦФ
4-5-1
12
Шведкаускас
8
Вайткунас
4
Гирдвайнис
5
Бенета
13
Миколюнас
19
Сиргедас
14
Сливка
16
Шимкус
11
Новиковас
17
Дапкус
10
Черных
4-1-3-2
1
Доннарумма
6
Бастони
25
Толой
23
Манчини
13
Эмерсон
5
Локателли
20
Бернардески
10
Пеллегрини
22
Эль-Шаарави
17
Иммобиле
4
Пессина
13
Миколюнас
2
Гашпуйтис
2
Гашпуйтис
13
Миколюнас
16
Шимкус
23
Петравичюс
23
Петравичюс
16
Шимкус
10
Черных
19
Казлаускас
19
Казлаускас
10
Черных
22
Эль-Шаарави
14
Кьеза
14
Кьеза
22
Эль-Шаарави
13
Эмерсон
4
Спинаццола
4
Спинаццола
13
Эмерсон
6
Бастони
15
Ачерби
15
Ачерби
6
Бастони
10
Пеллегрини
12
Сенси
12
Сенси
10
Пеллегрини
4
Пессина
18
Барелла
18
Барелла
4
Пессина
Остались в запасе
Литва
Италия
13
Юстас Ласицкас
ЦЗ
15
Таутвидас Элиосиус
ЦП
23
Марюс Адамонис
ВР
16
Игнас Дриомовас
ВР
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
10
Каролис Силкайтис
ОП
19
Нериус Вальскис
ЦП
15
Даниэль Романовский
ЦП
9
Каролис Лаукжемис
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
1
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
6
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
9
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
13
Юстас Ласицкас
ЦЗ
15
Таутвидас Элиосиус
ЦП
23
Марюс Адамонис
ВР
16
Игнас Дриомовас
ВР
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
10
Каролис Силкайтис
ОП
19
Нериус Вальскис
ЦП
15
Даниэль Романовский
ЦП
9
Каролис Лаукжемис
ЦФ
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
6
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
9
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Литва - Италия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
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