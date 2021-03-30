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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Гибралтар - Нидерланды
Гибралтар - Нидерланды: обзор матча 30 марта 2021
Гибралтар
30.03.2021, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 3 тур
0 : 7
Завершен
Нидерланды
42'
С. Бергейс
55'
Л. де Йонг
61'
М. Депай
62'
Д. Вейналдум
64'
Д. Мален
85'
Д. ван де Бек
88'
М. Депай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гибралтар - Нидерланды
90'
+4
Желтая карточка
Р. Гравенберх
Желтая карточка
Т. Де Барр
90'
+4
88'
ГОЛ! 0:7!
М. Депай
Пас отдал
О. Вейндал
85'
ГОЛ! 0:6!
Д. ван де Бек
Пас отдал
Д. Вейналдум
Замена
Э. Мулдс
️️️️
И. Джолли
81'
Замена
Д. Валарино
️️️️
Л. Кашаро
81'
81'
Замена
К. Стенгс
️️️️
С. Бергейс
81'
Замена
Р. Бабел
️️️️
Л. де Йонг
76'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Д. Классен
Замена
К. Голдвин
️️️️
Д. Коулинг
74'
Замена
Г. Торилья
️️️️
Л. Эннсли
73'
64'
ГОЛ! 0:5!
Д. Мален
Пас отдал
Д. Классен
62'
ГОЛ! 0:4!
Д. Вейналдум
61'
ГОЛ! 0:3!
М. Депай
55'
ГОЛ! 0:2!
Л. де Йонг
Пас отдал
С. Бергейс
54'
Замена
Д. Мален
️️️️
Д. Блинд
46'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Д. Дюмфрис
42'
ГОЛ! 0:1!
С. Бергейс
Пас отдал
Д. Вейналдум
Замена
Э. Барнетт
️️️️
К. Ронан
41'
38'
Желтая карточка
Д. Классен
Желтая карточка
К. Ронан
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гибралтар
23
Дэйл Коулинг
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
10
Лайам Уолкер
ЦП
12
Лу Эннсли
ЦП
8
Киан Ронан
ЦП
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Нидерланды
13
Тим Крул
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
14
Дэви Классен
АП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Гибралтар
23
Кайл Голдвин
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
18
Энтони Мулдс
ЛЗ
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
9
Кайл Кашаро
ЛП
22
Грэм Торилья
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
9
Дилан Борхе
ЦФ
20
Дилан Пикок
ЦФ
9
Рис Стач
ЦФ
10
Кэлвин Морган
ЦФ
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
13
Марко Бизот
ВР
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
3
Мартен де Рон
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
0
Донни ван де Бек
ЦП
11
Калвин Стенгс
ПВ
18
Дониелл Мален
ЦФ
19
Райан Бабел
ЦФ
3-2-3-2
23
Коулинг
2
Джолли
6
Чиполина
4
Сержант
21
Муэли
2
Вайзмэн
10
Уолкер
12
Эннсли
8
Ронан
7
Кашаро
10
Де Барр
3-4-1-2
13
Крул
5
Вейндал
6
де Лигт
17
Блинд
22
Дюмфрис
11
Бергейс
21
де Йонг
8
Вейналдум
14
Классен
9
де Йонг
10
Депай
12
Эннсли
22
Торилья
22
Торилья
12
Эннсли
23
Коулинг
23
Голдвин
23
Голдвин
23
Коулинг
2
Джолли
18
Мулдс
18
Мулдс
2
Джолли
8
Ронан
22
Барнетт
22
Барнетт
8
Ронан
7
Кашаро
3
Валарино
3
Валарино
7
Кашаро
22
Дюмфрис
8
Гравенберх
8
Гравенберх
22
Дюмфрис
11
Бергейс
11
Стенгс
11
Стенгс
11
Бергейс
14
Классен
0
ван де Бек
0
ван де Бек
14
Классен
17
Блинд
18
Мален
18
Мален
17
Блинд
9
де Йонг
19
Бабел
19
Бабел
9
де Йонг
Остались в запасе
Гибралтар
Нидерланды
9
Дилан Борхе
ЦФ
15
Итан Сантос
ЦЗ
1
Брэдли Банда
ВР
20
Дилан Пикок
ЦФ
9
Кайл Кашаро
ЛП
9
Рис Стач
ЦФ
10
Кэлвин Морган
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
2
Кенни Тете
ПЗ
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
3
Мартен де Рон
ОП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
13
Марко Бизот
ВР
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
9
Дилан Борхе
ЦФ
15
Итан Сантос
ЦЗ
1
Брэдли Банда
ВР
20
Дилан Пикок
ЦФ
9
Кайл Кашаро
ЛП
9
Рис Стач
ЦФ
10
Кэлвин Морган
ЦФ
Остались в запасе
2
Кенни Тете
ПЗ
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
3
Мартен де Рон
ОП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
13
Марко Бизот
ВР
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Гибралтар - Нидерланды
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
Алгарве
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