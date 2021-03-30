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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Уэльс - Чехия
Уэльс - Чехия: обзор матча 30 марта 2021
Уэльс
30.03.2021, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 3 тур
1 : 0
Завершен
Чехия
82'
Д. Джеймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Чехия
87'
Замена
М. Выдра
️️️️
В. Цоуфал
87'
Замена
А. Барак
️️️️
О. Кудела
83'
Замена
П. Кадержабек
️️️️
Л. Провод
83'
Замена
Л. Масопуст
️️️️
Я. Янкто
ГОЛ! 1:0!
Д. Джеймс
Пас отдал
Г. Бэйл
82'
Вторая желтая
К. Робертс
77'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Х. Уилсон
76'
62'
Желтая карточка
Я. Янкто
Замена
К. Мур
️️️️
К. Мефам
57'
Желтая карточка
Д. Лоуренс
54'
53'
Замена
М. Крменчик
️️️️
Т. Голеш
Желтая карточка
К. Робертс
49'
49'
Красная карточка
П. Шик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
18
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
8
Харри Уилсон
ПВ
20
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Райан Гиггз
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
17
Ондрей Кудела
ЦЗ
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
14
Якуб Янкто
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
22
Томаш Соучек
ОП
8
Владимир Дарида
ЦП
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
8
Том Лоуренс
ЛВ
22
Джош Шихан
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
23
Дилан Левитт
ЦП
13
Киффер Мур
ЦФ
Чехия
16
Алеш Мандоус
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
6
Давид Зима
ЦЗ
7
Патрицио Стронати
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
25
Якуб Пешек
ЦП
15
Давид Павелка
ЦП
7
Антонин Барак
АП
12
Лукаш Масопуст
ПП
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
11
Михал Крменчик
ЦФ
10
Матей Выдра
ЦФ
3-2-3
12
Уорд
18
Лоуренс
5
Ампаду
6
Родон
16
Моррел
3
Уильямс
8
Уилсон
20
Джеймс
11
Бэйл
3-3-2-1-1
1
Вацлик
3
Голеш
17
Кудела
3
Челустка
5
Цоуфал
22
Соучек
18
Боржил
8
Дарида
14
Янкто
17
Провод
10
Шик
8
Уилсон
18
Уильямс
18
Уильямс
8
Уилсон
2
Мефам
13
Мур
13
Мур
2
Мефам
17
Провод
2
Кадержабек
2
Кадержабек
17
Провод
3
Голеш
11
Крменчик
11
Крменчик
3
Голеш
14
Янкто
12
Масопуст
12
Масопуст
14
Янкто
5
Цоуфал
10
Выдра
10
Выдра
5
Цоуфал
17
Кудела
7
Барак
7
Барак
17
Кудела
Остались в запасе
Уэльс
Чехия
5
Бен Кабанго
ЦЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
1
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
21
Адам Дэвис
ВР
22
Джош Шихан
ЦП
8
Том Лоуренс
ЛВ
23
Дилан Левитт
ЦП
Главный тренер
Райан Гиггз
16
Алеш Мандоус
ВР
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
25
Якуб Пешек
ЦП
6
Давид Зима
ЦЗ
15
Давид Павелка
ЦП
23
Иржи Павленка
ВР
7
Патрицио Стронати
ЦЗ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Остались в запасе
5
Бен Кабанго
ЦЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
1
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
21
Адам Дэвис
ВР
22
Джош Шихан
ЦП
8
Том Лоуренс
ЛВ
23
Дилан Левитт
ЦП
Остались в запасе
16
Алеш Мандоус
ВР
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
25
Якуб Пешек
ЦП
6
Давид Зима
ЦЗ
15
Давид Павелка
ЦП
23
Иржи Павленка
ВР
7
Патрицио Стронати
ЦЗ
Главный тренер
Райан Гиггз
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Статистика матча Уэльс - Чехия
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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