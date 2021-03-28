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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Украина - Финляндия
Украина - Финляндия: обзор матча 28 марта 2021
Украина
28.03.2021, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 2 тур
1 : 1
Завершен
Финляндия
80'
А. Мораес
89'
Т. Пукки (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Финляндия
90'
+4
Желтая карточка
Й. Тойвио
89'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Пукки
Красная карточка
В. Миколенко
88'
Желтая карточка
Г. Бущан
88'
87'
Желтая карточка
Г. Камара
Желтая карточка
Э. Соболь
81'
ГОЛ! 1:0!
А. Мораес
Пас отдал
А. Караваев
80'
Замена
В. Коваленко
️️️️
Е. Макаренко
79'
76'
Замена
Н. Хямяляйнен
️️️️
Ю. Райтала
76'
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
Р. Шуллер
68'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
Й. Кауко
Замена
А. Мораес
️️️️
Р. Яремчук
67'
Замена
Марлос
️️️️
А. Зубков
58'
Желтая карточка
Н. Матвиенко
56'
17'
Замена
Н. Алхо
️️️️
А. Гранлунд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
17
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
14
Евгений Макаренко
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
20
Александр Зубков
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
3
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
8
Робин Лод
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
12
Анатолий Трубин
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
6
Александр Сирота
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
10
Николай Шапаренко
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
9
Виктор Коваленко
АП
11
Марлос
ПВ
19
Алуизио Мораес
ЦФ
Финляндия
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
1
Ники Мяенпяя
ВР
6
Юхани Ояла
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
19
Юха Пиринен
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
15
Онни Валакари
ЦП
7
Роберт Тэйлор
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
26
Маркус Форсс
ЦФ
3-2-1-2-1
1
Бущан
13
Забарный
22
Матвиенко
2
Соболь
17
Зинченко
21
Караваев
14
Макаренко
8
Малиновский
20
Зубков
9
Яремчук
3-2-4-1
12
Йоронен
2
Араюри
4
Тойвио
13
Гранлунд
3
О'Шонесси
22
Райтала
11
Шуллер
6
Камара
19
Кауко
8
Лод
10
Пукки
9
Яремчук
19
Мораес
19
Мораес
9
Яремчук
20
Зубков
11
Марлос
11
Марлос
20
Зубков
14
Макаренко
9
Коваленко
9
Коваленко
14
Макаренко
19
Кауко
20
Похьянпало
20
Похьянпало
19
Кауко
22
Райтала
22
Хямяляйнен
22
Хямяляйнен
22
Райтала
13
Гранлунд
17
Алхо
17
Алхо
13
Гранлунд
11
Шуллер
7
Тэйлор
7
Тэйлор
11
Шуллер
Остались в запасе
Украина
Финляндия
10
Николай Шапаренко
ЦП
12
Андрей Пятов
ВР
12
Анатолий Трубин
ВР
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
6
Александр Сирота
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Шевченко
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
19
Юха Пиринен
ЦП
6
Юхани Ояла
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
13
Пюрю Сойри
ЦП
15
Онни Валакари
ЦП
26
Маркус Форсс
ЦФ
1
Ники Мяенпяя
ВР
Главный тренер
Маркку Канерва
Остались в запасе
10
Николай Шапаренко
ЦП
12
Андрей Пятов
ВР
12
Анатолий Трубин
ВР
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
6
Александр Сирота
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
Остались в запасе
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
19
Юха Пиринен
ЦП
6
Юхани Ояла
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
13
Пюрю Сойри
ЦП
15
Онни Валакари
ЦП
26
Маркус Форсс
ЦФ
1
Ники Мяенпяя
ВР
Главный тренер
Андрей Шевченко
Главный тренер
Маркку Канерва
Статистика матча Украина - Финляндия
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
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Стадион:
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