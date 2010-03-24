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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Сандерленд
Астон Вилла - Сандерленд: обзор матча 24 марта 2010
Астон Вилла
24.03.2010, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Сандерленд
30'
Д. Карью
22'
Ф. Кэмпбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Сандерленд
Замена
Л. Цана
️️️️
С. Мальбранк
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
Д. Милнер
Замена
П. Да Силва
️️️️
Д. Менса
ГОЛ! 1:1!
Д. Карью
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кэмпбелл
Замена
Н. Дельфунесо
️️️️
Э. Хески
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
11
Джон Карью
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
36
Люк Янг
ПЗ
17
Мустафа Салифу
ЛП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Сандерленд
31
Тревор Карсон
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
3-2-3-2
24
Фридель
22
Данн
39
Коллинс
3
Куэльяр
3
Уорнок
15
Янг
19
Даунинг
19
Петров
20
Милнер
19
Хески
11
Карью
3-2-3-2
1
Гордон
21
Хаттон
35
Фердинанд
6
Тернер
26
Менса
15
Ричардсон
10
Мальбранк
6
Каттермол
14
Хендерсон
10
Бент
22
Кэмпбелл
20
Милнер
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
20
Милнер
19
Хески
30
Дельфунесо
30
Дельфунесо
19
Хески
26
Менса
4
Да Силва
4
Да Силва
26
Менса
10
Мальбранк
27
Цана
27
Цана
10
Мальбранк
Остались в запасе
Астон Вилла
Сандерленд
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
36
Люк Янг
ПЗ
17
Мустафа Салифу
ЛП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Унаи Эмери
31
Тревор Карсон
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
36
Люк Янг
ПЗ
17
Мустафа Салифу
ЛП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Остались в запасе
31
Тревор Карсон
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Астон Вилла - Сандерленд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Вилла Парк
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