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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Эстония - Чехия
Эстония - Чехия: обзор матча 24 марта 2021
Эстония
24.03.2021, среда, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 1 тур
2 : 6
Завершен
Чехия
12'
Р. Саппинен
86'
Х. Аниер
18'
П. Шик
27'
А. Барак
32'
Т. Соучек
43'
Т. Соучек
48'
Т. Соучек
56'
Я. Янкто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстония - Чехия
Замена
М. Оливер Рооснупп
️️️️
Р. Саппинен
88'
ГОЛ! 2:6!
Х. Аниер
Пас отдал
С. Пури
86'
85'
Замена
Д. Зима
️️️️
О. Челустка
Замена
А. Фролов
️️️️
Б. Ващук
82'
79'
Замена
Т. Голеш
️️️️
П. Шик
Замена
С. Пури
️️️️
И. Антонов
75'
Замена
Р. Кирсс
️️️️
Р. Аллику
73'
Замена
Х. Аниер
️️️️
К. Васильев
73'
65'
Замена
М. Выдра
️️️️
Л. Провод
65'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
А. Барак
65'
Замена
Л. Масопуст
️️️️
Я. Янкто
56'
ГОЛ! 1:6!
Я. Янкто
Пас отдал
В. Дарида
48'
ГОЛ! 1:5!
Т. Соучек
Пас отдал
П. Кадержабек
43'
ГОЛ! 1:4!
Т. Соучек
Пас отдал
П. Шик
32'
ГОЛ! 1:3!
Т. Соучек
Пас отдал
Я. Янкто
27'
ГОЛ! 1:2!
А. Барак
Пас отдал
П. Шик
18'
ГОЛ! 1:1!
П. Шик
Пас отдал
В. Дарида
ГОЛ! 1:0!
Р. Саппинен
Пас отдал
К. Васильев
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
12
Микхел Аксалу
ВР
3
Максим Паскочи
ЦЗ
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
16
Хенрик Пюрг
ЦЗ
6
Илья Антонов
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
11
Карл Ойгус
АП
7
Рауно Аллику
ЦФ
23
Богдан Ващук
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Чехия
15
Давид Павелка
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
17
Ондрей Кудела
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
14
Якуб Янкто
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
22
Томаш Соучек
ОП
8
Владимир Дарида
ЦП
7
Антонин Барак
АП
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Эстония
22
Карл-Йохан Пештер
ВР
2
Мяртен Субка
ЦЗ
10
Андрей Фролов
ЦП
5
Марек Кальюмяэ
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
9
Роберт Кирсс
ЦФ
17
Марк Оливер Рооснупп
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
16
Алеш Мандоус
ВР
6
Давид Зима
ЦЗ
17
Алеш Матею
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
25
Якуб Пешек
ЦП
12
Лукаш Масопуст
ПП
11
Михал Крменчик
ЦФ
10
Матей Выдра
ЦФ
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
3-4-1-2
12
Аксалу
3
Паскочи
19
Лиландер
16
Пюрг
6
Антонов
14
Васильев
15
Саппинен
20
Поом
11
Ойгус
23
Ващук
7
Аллику
4-1-2-2-1
15
Павелка
2
Кадержабек
3
Челустка
17
Кудела
18
Боржил
22
Соучек
8
Дарида
14
Янкто
7
Барак
17
Провод
10
Шик
23
Ващук
10
Фролов
10
Фролов
23
Ващук
7
Аллику
9
Кирсс
9
Кирсс
7
Аллику
15
Саппинен
17
Рооснупп
17
Рооснупп
15
Саппинен
6
Антонов
7
Пури
7
Пури
6
Антонов
14
Васильев
8
Аниер
8
Аниер
14
Васильев
3
Челустка
6
Зима
6
Зима
3
Челустка
10
Шик
3
Голеш
3
Голеш
10
Шик
17
Провод
10
Выдра
10
Выдра
17
Провод
7
Барак
10
Пекхарт
10
Пекхарт
7
Барак
14
Янкто
12
Масопуст
12
Масопуст
14
Янкто
Остались в запасе
Эстония
Чехия
22
Карл-Йохан Пештер
ВР
5
Марек Кальюмяэ
ЦП
2
Мяртен Субка
ЦЗ
Главный тренер
Томас Хаберли
1
Томаш Вацлик
ВР
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
16
Алеш Мандоус
ВР
11
Михал Крменчик
ЦФ
17
Алеш Матею
ЦЗ
25
Якуб Пешек
ЦП
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Остались в запасе
22
Карл-Йохан Пештер
ВР
5
Марек Кальюмяэ
ЦП
2
Мяртен Субка
ЦЗ
Остались в запасе
1
Томаш Вацлик
ВР
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
16
Алеш Мандоус
ВР
11
Михал Крменчик
ЦФ
17
Алеш Матею
ЦЗ
25
Якуб Пешек
ЦП
Главный тренер
Томас Хаберли
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Статистика матча Эстония - Чехия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Папапетру
(Афины)
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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