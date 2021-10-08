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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Венесуэла - Бразилия
Венесуэла - Бразилия: обзор матча 08 октября 2021
Венесуэла
08.10.2021, пятница, 02:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 11 тур
1 : 3
Завершен
Бразилия
11'
Э. Рамирес
11'
Э. Рамирес
71'
Маркиньос
71'
Маркиньос
85'
Г. Барбоза (П)
85'
Г. Барбоза (П)
90+5'
Антони
90+6'
Антони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венесуэла - Бразилия
90'
+6
ГОЛ! 2:6!
Антони
Пас отдал
Рафинья
90'
+5
ГОЛ! 2:5!
Антони
Пас отдал
Рафинья
90'
+1
Замена
А. Сандро
️️️️
Г. Арана
Желтая карточка
Р. Эрнандес
88'
Желтая карточка
Р. Эрнандес
88'
85'
ГОЛ с пенальти! 2:4!
Г. Барбоза
85'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Г. Барбоза
Желтая карточка
Э. Белло
80'
Желтая карточка
Э. Белло
79'
77'
Замена
Антони
️️️️
Г. Жезус
77'
Замена
Эмерсон
️️️️
Данило
Замена
С. Кордова
️️️️
Д. Мачис
74'
Замена
Х. Морено
️️️️
Т. Ринкон
74'
71'
ГОЛ! 2:2!
Маркиньос
Пас отдал
Рафинья
71'
ГОЛ! 2:1!
Маркиньос
Пас отдал
Рафинья
Замена
Э. Кастильо
️️️️
Х. Мартинес
65'
63'
Замена
Винисиус
️️️️
Л. Пакета
60'
Желтая карточка
Маркиньос
60'
Желтая карточка
Маркиньос
Замена
Э. Белло
️️️️
А. Пеньяранда
59'
46'
Замена
Рафинья
️️️️
Э. Рибейро
Замена
Д. Чансельор
️️️️
Й. Мехиас
46'
ГОЛ! 2:0!
Э. Рамирес
Пас отдал
Й. Сотельдо
11'
ГОЛ! 1:0!
Э. Рамирес
Пас отдал
Й. Сотельдо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венесуэла
22
Хоэль Гратероль
ВР
20
Рональд Эрнандес
ЦЗ
2
Науэль Феррарези
ЦЗ
0
Оскар Гонсалес
ЦЗ
18
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
13
Хосе Мартинес
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Йеферсон Сотельдо
ЦФ
14
Йосуа Мехиас
ЦФ
19
Эрик Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Бразилия
1
Алиссон
ВР
6
Гильерме Арана
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
17
Фабиньо
ОП
7
Жерсон
ЦП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
18
Габриэл Жезус
ЦФ
21
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Венесуэла
22
Луис Ромеро
ВР
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Джон Чансельор
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
11
Эдсон Кастильо
ЦП
15
Эдуард Белло
ЦП
8
Кристиан Кассерес
ЦП
5
Хуниор Морено
ЦП
0
Даниэль Каррильо
ЦФ
9
Фернандо Аристегита
ЦФ
14
Кристиан Макун
ЦФ
9
Серхио Кордова
ЦФ
Бразилия
12
Вевертон
ВР
23
Эдерсон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
0
Лукас Вериссимо
ЦЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
13
Эмерсон
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Фред
ЦП
0
Эденилсон
ЦП
19
Антони
ПВ
10
Рафинья
ПВ
0
Артур Кабрал
ЦФ
3-1-1-2-3
22
Гратероль
20
Эрнандес
2
Феррарези
0
Гонсалес
13
Мартинес
8
Ринкон
11
Мачис
18
Пеньяранда
19
Рамирес
14
Мехиас
10
Сотельдо
4-1-2-1-2
1
Алиссон
13
Данило
3
Силва
4
Маркиньос
6
Арана
17
Фабиньо
7
Жерсон
22
Рибейро
20
Пакета
21
Барбоза
18
Жезус
14
Мехиас
14
Чансельор
14
Чансельор
14
Мехиас
13
Мартинес
11
Кастильо
11
Кастильо
13
Мартинес
18
Пеньяранда
15
Белло
15
Белло
18
Пеньяранда
8
Ринкон
5
Морено
5
Морено
8
Ринкон
11
Мачис
9
Кордова
9
Кордова
11
Мачис
18
Жезус
19
Антони
19
Антони
18
Жезус
6
Арана
6
Сандро
6
Сандро
6
Арана
13
Данило
13
Эмерсон
13
Эмерсон
13
Данило
20
Пакета
7
Винисиус
7
Винисиус
20
Пакета
22
Рибейро
10
Рафинья
10
Рафинья
22
Рибейро
Остались в запасе
Венесуэла
Бразилия
22
Луис Ромеро
ВР
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
8
Кристиан Кассерес
ЦП
0
Даниэль Каррильо
ЦФ
9
Фернандо Аристегита
ЦФ
14
Кристиан Макун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
12
Вевертон
ВР
23
Эдерсон
ВР
0
Лукас Вериссимо
ЦЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
8
Фред
ЦП
0
Эденилсон
ЦП
0
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
22
Луис Ромеро
ВР
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
8
Кристиан Кассерес
ЦП
0
Даниэль Каррильо
ЦФ
9
Фернандо Аристегита
ЦФ
14
Кристиан Макун
ЦФ
Остались в запасе
12
Вевертон
ВР
23
Эдерсон
ВР
0
Лукас Вериссимо
ЦЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
8
Фред
ЦП
0
Эденилсон
ЦП
0
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Венесуэла - Бразилия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Информация о матче
Где смотреть матч:
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