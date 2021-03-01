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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Олимпиакос
Волос - Олимпиакос: обзор матча 01 марта 2021
Волос
01.03.2021, понедельник, 20:30
Греция. Суперлига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Олимпиакос
10'
Ф. Грильо
4'
К. Фортунис
81'
Я. М'Вила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волос - Олимпиакос
87'
Замена
Г. Масурас
️️️️
Ю. Эль-Араби
87'
Замена
А. Бухалакис
️️️️
К. Фортунис
86'
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
Брума
Желтая карточка
Ф. Феррари
85'
Замена
A. Bueno
️️️️
Т. Цоканис
85'
81'
ГОЛ! 1:2!
Я. М'Вила
63'
Замена
А. Хассан
️️️️
М. Вальбуэна
Желтая карточка
Г. Митоглу
58'
Замена
Н. Мартинес
️️️️
T.
58'
Желтая карточка
Ж. Баррьентос
54'
39'
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
Р. Семеду
Желтая карточка
С. Нинис
32'
20'
Желтая карточка
М. Камара
16'
Желтая карточка
Я. М'Вила
ГОЛ! 1:1!
Ф. Грильо
Пас отдал
Ж. Баррьентос
10'
4'
ГОЛ! 0:1!
К. Фортунис
Пас отдал
Брума
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
55
Борис Клейман
ВР
37
Фаусто Грильо
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
2
Tekio
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
11
Сотирис Нинис
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
77
Брума
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Волос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
10
Николас Мартинес
ЦП
77
T. Kritikos
ЦФ
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
5
Dardo Miloc
ЦФ
0
Renato Santos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
14
Alberto Bueno
ЦФ
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
4-3-1-2
55
Клейман
37
Грильо
2
6
Цоканис
26
Феррари
11
Нинис
14
Баррьентос
23
Ринстра
7
Бартоло
24
Митоглу
9
Дувикас
4-1-1-3-1
1
Са
70
Лала
35
Семеду
27
Ба
5
Рябчук
6
М'Вила
2
Камара
28
Вальбуэна
7
Фортунис
77
Брума
19
Эль-Араби
2
10
Мартинес
10
Мартинес
2
6
Цоканис
14
14
6
Цоканис
19
Эль-Араби
7
Масурас
7
Масурас
19
Эль-Араби
77
Брума
77
Ранджелович
77
Ранджелович
77
Брума
35
Семеду
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
35
Семеду
7
Фортунис
41
Бухалакис
41
Бухалакис
7
Фортунис
28
Вальбуэна
19
Хассан
19
Хассан
28
Вальбуэна
Остались в запасе
Волос
Олимпиакос
77
T. Kritikos
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
5
Dardo Miloc
ЦФ
0
Renato Santos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
77
T. Kritikos
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
5
Dardo Miloc
ЦФ
0
Renato Santos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
Остались в запасе
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Волос - Олимпиакос
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
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