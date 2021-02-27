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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис - ОФИ
Аполлон Смирнис - ОФИ: обзор матча 27 февраля 2021
Аполлон Смирнис
27.02.2021, суббота, 18:15
Греция. Суперлига, 24 тур
2 : 1
Завершен
ОФИ
17'
A. Dauda
84'
Н. Иоаннидис
27'
Ф. Старжеон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон Смирнис - ОФИ
Замена
A. Lagos
️️️️
И. Колл
88'
88'
Замена
F. Ferreyra
️️️️
П. Стайкос
ГОЛ! 2:1!
Н. Иоаннидис
84'
78'
Замена
A. Sardinero
️️️️
N. Solis
Замена
Н. Иоаннидис
️️️️
A. Dauda
73'
61'
Желтая карточка
П. Стайкос
Желтая карточка
Д. Баксеванидис
56'
Замена
Д. Хухумис
️️️️
Т. Бединелли
46'
Желтая карточка
В. Сливка
32'
27'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Старжеон
ГОЛ! 1:0!
A. Dauda
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон Смирнис
0
Domingues
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
29
Томас Бединелли
ЛВ
77
Исраэль Колл
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
2
Abdul Rahman Wes
ЦФ
11
Nazareno Solis
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Аполлон Смирнис
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
64
Fatjon Andoni
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
0
A. Mounier
ЦФ
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
22
Adrian Sardinero
ЦФ
9
Felipe Ferreyra
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
4-3-1-3
0
2
Бручич
5
Баксеванидис
31
Лисгарас
77
Колл
14
Сливка
23
Цилулис
29
Бединелли
9
11
87
3-4-3
32
34
15
Диамантис
18
Яннулис
29
Мельядо
18
Де Гузман
70
Старжеон
26
Стайкос
28
11
2
9
29
Иоаннидис
29
Иоаннидис
9
77
Колл
8
8
77
Колл
29
Бединелли
3
Хухумис
3
Хухумис
29
Бединелли
11
22
22
11
26
Стайкос
9
9
26
Стайкос
Остались в запасе
Аполлон Смирнис
ОФИ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
26
Андре Калисир
ЦЗ
64
Fatjon Andoni
ЦП
0
A. Mounier
ЦФ
24
Бой Ватерман
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
26
Андре Калисир
ЦЗ
64
Fatjon Andoni
ЦП
0
A. Mounier
ЦФ
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Аполлон Смирнис - ОФИ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Камарас
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