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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Олимпиакос
Панатинаикос - Олимпиакос: обзор матча 14 февраля 2021
Панатинаикос
14.02.2021, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Олимпиакос
6'
Маурисио
73'
Ю. Санкаре
82'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Олимпиакос
90'
+4
Вторая желтая
У. Ба
Желтая карточка
С. Диудис
84'
82'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Эль-Араби
Замена
А. Канталапьерда
️️️️
Й. Нгбакото
77'
76'
Желтая карточка
У. Ба
76'
Замена
Г. Масурас
️️️️
М. Камара
76'
Замена
У. Кюйперс
️️️️
А. Хассан
ГОЛ! 2:0!
Ю. Санкаре
73'
Замена
Ш. Ниасс
️️️️
С. Александропулос
70'
Замена
Карлитос
️️️️
А. Кампецис
66'
56'
Замена
У. Ба
️️️️
С. Папастатопулос
56'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
К. Фортунис
Желтая карточка
С. Александропулос
52'
46'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
М. Врусаи
Желтая карточка
Ф. Иоаннидис
32'
22'
Желтая карточка
М. Камара
ГОЛ! 1:0!
Маурисио
Пас отдал
Ю. Санкаре
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
27
Хуанкар
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
14
Yohan Mollo
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
70
Тиагу Силва
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
10
Карлитос
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
28
Матье Вальбуэна
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
2-1-3-1-3
1
Диудис
4
Фран Велес
4
Шенкевельд
8
Маурисио
27
Хуанкар
14
Александропулос
13
Санкаре
7
Нгбакото
90
Кампецис
7
Иоаннидис
14
4-3-2-1
1
Са
14
Андруцос
35
Семеду
19
Папастатопулос
5
Рябчук
70
Силва
2
Камара
41
Бухалакис
7
Фортунис
17
Врусаи
19
Хассан
14
Александропулос
19
Ниасс
19
Ниасс
14
Александропулос
90
Кампецис
10
Карлитос
10
Карлитос
90
Кампецис
7
Нгбакото
10
Канталапьерда
10
Канталапьерда
7
Нгбакото
2
Камара
7
Масурас
7
Масурас
2
Камара
19
Хассан
99
Кюйперс
99
Кюйперс
19
Хассан
19
Папастатопулос
27
Ба
27
Ба
19
Папастатопулос
17
Врусаи
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
17
Врусаи
7
Фортунис
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
7
Фортунис
Остались в запасе
Панатинаикос
Олимпиакос
28
Факундо Санчес
ПЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
23
Василиос Ксенопулос
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
70
Кенни Лала
ПЗ
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Константинос Цолакис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
28
Факундо Санчес
ПЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
23
Василиос Ксенопулос
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
Остались в запасе
70
Кенни Лала
ПЗ
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Константинос Цолакис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Панатинаикос - Олимпиакос
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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