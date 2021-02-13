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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис - Атромитос
Аполлон Смирнис - Атромитос: обзор матча 13 февраля 2021
Аполлон Смирнис
13.02.2021, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Атромитос
42'
Т. Бединелли
67'
A. Dauda
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон Смирнис - Атромитос
74'
Замена
B. Rabello
️️️️
Л. Христодулопулос
Замена
️️️️
Т. Бединелли
70'
ГОЛ! 2:0!
A. Dauda
67'
59'
Замена
Г. Манусос
️️️️
A. Agayev
49'
Желтая карточка
П. Саломон
ГОЛ! 1:0!
Т. Бединелли
42'
Замена
A. Dauda
️️️️
Н. Иоаннидис
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон Смирнис
2
Карло Бручич
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
29
Томас Бединелли
ЛВ
77
Исраэль Колл
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
64
Fatjon Andoni
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
0
A. Agayev
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Аполлон Смирнис
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
0
A. Mounier
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
Атромитос
8
Javier Umbides
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
50
Боян Матич
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
33
Christos Theodorakis
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
4-4-1-2
2
Бручич
0
5
Баксеванидис
31
Лисгарас
77
Колл
14
Сливка
64
23
Цилулис
29
Бединелли
29
Иоаннидис
87
3-4-3
35
Мандас
4
Струнгис
6
Гутас
12
7
Христодулопулос
8
Харисис
10
Саломон
10
Муньис
28
0
23
29
Иоаннидис
9
9
29
Иоаннидис
50
Матич
50
Матич
7
Христодулопулос
10
10
7
Христодулопулос
0
9
Манусос
9
Манусос
0
Коцопулос
34
34
Коцопулос
Остались в запасе
Аполлон Смирнис
Атромитос
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
26
Андре Калисир
ЦЗ
0
A. Mounier
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
33
Christos Theodorakis
ЦФ
8
Javier Umbides
ЦП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
26
Андре Калисир
ЦЗ
0
A. Mounier
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
Остались в запасе
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
33
Christos Theodorakis
ЦФ
8
Javier Umbides
ЦП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча Аполлон Смирнис - Атромитос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Камарас
Новости команд
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Аполлон Смирнис
Атромитос
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