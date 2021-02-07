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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Аполлон Смирнис
ПАОК - Аполлон Смирнис: обзор матча 07 февраля 2021
ПАОК
07.02.2021, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Аполлон Смирнис
29'
А. Варда
88'
С. Ингасон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Аполлон Смирнис
ГОЛ! 2:0!
С. Ингасон
Пас отдал
Ф. Варела
88'
Замена
Л. Лабру
️️️️
О. Эль-Каддури
85'
76'
Замена
R. Kitoko
️️️️
Т. Бединелли
Замена
А. Живкович
️️️️
Т. Мург
72'
65'
Замена
Д. Хухумис
️️️️
К. Бручич
65'
Замена
️️️️
A. Dauda
Замена
К. Свидерски
️️️️
М. Крменчик
62'
Замена
С. Кагава
️️️️
Х. Цолис
62'
Желтая карточка
С. Ингасон
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Варда
Пас отдал
О. Эль-Каддури
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
20
Виейринья
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
7
Амр Варда
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Аполлон Смирнис
2
Карло Бручич
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
29
Томас Бединелли
ЛВ
77
Исраэль Колл
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
2
Родриго Алвес
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Аполлон Смирнис
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
21
Василиос Витлис
ЦЗ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
0
T. Karagounis
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
0
A. Mounier
ЦФ
3-4-1-2
12
Живкович
19
Перейра
15
Варела
15
Ингасон
20
Виейринья
7
Эль-Каддури
99
Мург
22
Шваб
17
Цолис
21
Крменчик
7
Варда
4-2-1-4
26
Калисир
5
Баксеванидис
0
2
Бручич
77
Колл
14
Сливка
29
Бединелли
9
20
29
Иоаннидис
87
17
Цолис
10
Кагава
10
Кагава
17
Цолис
99
Мург
14
Живкович
14
Живкович
99
Мург
7
Эль-Каддури
7
Лабру
7
Лабру
7
Эль-Каддури
21
Крменчик
28
Свидерски
28
Свидерски
21
Крменчик
2
Бручич
3
Хухумис
3
Хухумис
2
Бручич
29
Бединелли
0
0
29
Бединелли
Остались в запасе
ПАОК
Аполлон Смирнис
1
Александрос Пасхалакис
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
2
Родриго Алвес
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
Главный тренер
Абель Феррейра
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦЗ
0
T. Karagounis
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
0
A. Mounier
ЦФ
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
2
Родриго Алвес
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
Остались в запасе
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦЗ
0
T. Karagounis
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
0
A. Mounier
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча ПАОК - Аполлон Смирнис
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Информация о матче
Стадион:
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