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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ларисса - Аполлон Смирнис
Ларисса - Аполлон Смирнис: обзор матча 16 января 2021
Ларисса
16.01.2021, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Аполлон Смирнис
73'
С. Цилулис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ларисса - Аполлон Смирнис
89'
Замена
️️️️
A. Dauda
Желтая карточка
Ф. Дурмишай
84'
Замена
N. Trujić
️️️️
M. Bertos
77'
73'
ГОЛ! 0:1!
С. Цилулис
Пас отдал
A. Dauda
71'
Желтая карточка
Х. Лисгарас
61'
Замена
R. Kitoko
️️️️
A. Lagos
Желтая карточка
U. Ćosić
60'
Замена
H. Younés
️️️️
N. Zizic
57'
53'
Желтая карточка
A. Lagos
Замена
R. Milosavljevic
️️️️
Т. Спарв
46'
Желтая карточка
Т. Спарв
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларисса
70
Steliano Filip
ЦЗ
25
Manolis Bertos
ЦЗ
5
Alexis Michael
ЦЗ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
20
Тим Спарв
ЦП
5
Uroš Ćosić
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
0
A. Nikolias
ЦФ
8
Adrián Colombino
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Аполлон Смирнис
2
Карло Бручич
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
77
Исраэль Колл
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
0
A. Mounier
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
20
Nikos Karanikas
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
0
Hamza Younés
ЦФ
7
Nikola Trujić
ЦФ
Аполлон Смирнис
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
21
Василиос Витлис
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
29
Томас Бединелли
ЛВ
0
I. Varkas
ЦФ
0
T. Karagounis
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
4-1-5
70
5
16
25
20
Спарв
0
70
Пинакас
17
Дурмишай
8
19
4-2-5
0
5
Баксеванидис
31
Лисгарас
2
Бручич
77
Колл
23
Цилулис
87
9
0
11
8
16
0
0
16
25
7
7
25
20
Спарв
22
22
20
Спарв
8
0
0
8
3
Хухумис
3
Хухумис
Остались в запасе
Ларисса
Аполлон Смирнис
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
1
Gergely Nagy
ВР
20
Nikos Karanikas
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
Главный тренер
Георгиос Петракис
0
I. Varkas
ЦФ
29
Томас Бединелли
ЛВ
0
T. Karagounis
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦЗ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
26
Андре Калисир
ЦЗ
Остались в запасе
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
1
Gergely Nagy
ВР
20
Nikos Karanikas
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
Остались в запасе
0
I. Varkas
ЦФ
29
Томас Бединелли
ЛВ
0
T. Karagounis
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦЗ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
26
Андре Калисир
ЦЗ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Статистика матча Ларисса - Аполлон Смирнис
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Камарас
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Ларисса
Аполлон Смирнис
39-летний экс-зенитовец Алвеш перешел в «Аполлон Смирнис»
2021.09.05 17:23
1
39-летний экс-зенитовец Алвеш перейдет в «Аполлон Смирнис»
2021.09.03 23:02
3
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
39-летний экс-зенитовец Алвеш перешел в «Аполлон Смирнис»
2021.09.05 17:23
1
39-летний экс-зенитовец Алвеш перейдет в «Аполлон Смирнис»
2021.09.03 23:02
3
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
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